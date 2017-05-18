جـديـد السـوق

“أويل ليبيا ” تجدد مصانع زيوت التشحيم

أعلنت “أويليبيـا المغرب” عن تنفيـذ مخطـط اسـتثماري، لتجديـد تجهيـزات مصانـع زيـوت التشـحيم بالبيضاء، وإقحـام تكنولوجيــا متطــورة وأنظمــة حديثــة لمراقبــة الجــودة.

وقـدرت الشركة ميزانيــة المشــروع في حوالــي 85 مليــون درهــم، من أجل اســتبدال محطـة الإنتـاج التقليديـة الموجودة بالبيضاء، منـذ 1967، وإدخال التكنولوجيا والأنظمة الآلية التي تمكـن مـن مضاعفـة قـدرات الإنتـاج، وتوفيـر مزيـد مـن السلامة وتحسـين جـودة المنتجـات.

وخصصت الشركة ضمن برنامـجها الاسـتثماري 500 مليـون درهـم لإنشـاء مشـروع تخزيـن الوقـود، وتوســيع شــبكة محطــات التــزود بالوقــود، وتجديــد مصنــع زيــوت التشــحيم، وتوفيــر منصــة تكنولوجيــة لمواكبــة تحريـر سـوق المحروقـات.

وتسـاهم “أويل ليبيـا”، الفاعـل النشـيط فـي قطـاع الطاقـة والمحروقـات بالمغـرب، في تقديـم حلـول مبتكـرة لجميـع زبنائهـا وشـركائها. كما توفـر خدمـات مطابقـة للمعاييـر الدوليـة، وتعمـل فـي قطاعـات هامة، مثل الطيران والبحرية، والصناعة وشـبكة من محطات التزود بالوقود.

ب. ب

“أومنيديور” تفتتح صالة عرض بالبيضاء

افتتحت مجموعة “أومنيديور”، الفاعلة في المجال العقاري صالة عرض جديدة في البيضاء، بهدف تعزيز التواصل مع زبنائها، إذ استوحت المجموعة الفكرة من الأساليب العريقة لفن “الفنغ شوي”، بما يمكن الزبون من الاطلاع على أحدث التصاميم المعمارية.

لا تقتصر وظيفة “أومنيديور ستور” على عرض وتقديم وبيع المشاريع الفاخرة للمجموعة فقط، ولكن يشكل أيضا، فضاء راقيا وعصريا، إذ حرص مصممو المشروع على أن يجعلوا منه مكانا جديدا، يحتضن التظاهرات الثقافية والفنية، وكذا الأنشطة المتعلقة بتوقيع الكتب والسهرات المباشرة وورشات الديكور، إضافة إلى أنشطة المقاهي الأدبية، وورشات الطبخ، ناهيك عن دروس “اليوغا” وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

وبهذا الخصوص، أكدت ليلى برادة، المديرة العامة لـ”أومنيديور”، أن صالة العرض، تعتبر أحد أهم المشاريع والانجازات التي أطلقتها المجموعة إلى حدود اليوم، معلنة قرب تسليم مشروع “بلو مون”/ الموجود في طريق أزمور، باعتباره مشروعا عقاريا يقدم لسكانه فرصة لاختيار التصاميم المناسبة للفيلات، وفق المعايير التي يرغبون فيها، وبمستويات مختلفة، وإطلالة فريدة على المحيط.

أما في ما يخص مشروع “بافيون” الثاني، فأكدت برادة، أنه يتميز بعرضه فيلات بهندسة معمارية معاصرة، تتوفر على مساحات خضراء تطل على حدائق خاصة، موضحة أنه تم تسليم الفيلا النموذجية التزاما بالآجال المحددة.

ب. ع

تعليقات