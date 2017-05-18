الجمعة 19 مايو 2017
جـديـد السـوق

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1 تعليق

  1. 1

    منير اللامي

    نسعد بالتطور والعمل الإيجابي الدؤوب والمتواصل لمصلحة المواطن ونشكر كل من يساهم في هذا العطاء من الملك حفظه الله ورعاه إلى القيادات المسؤولة.
    ولكن أجمل تحية. ونسأل الله لكم التوفيق.

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