الجمعة 19 مايو 2017
قلب البيضاء تحت الحصار

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1 تعليق

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    ابراهيم

    بينوا طرقات حديدة وانفاق يا رباعة الشفارة عوض هذه المهزلة والتخبط الاحمق في تسيير شؤون البيضاء التي اصبحت كتلة من القبح والفوضى وكأنها بومباي او عاصمة بنغلاديش، ايها الكسولون والفاشلون ديكاججججججج!!!

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