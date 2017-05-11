بنعبد القادر يعلن إجراءات 100 يوم

أعلن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن لائحة الإجراءات التي تتخذ طابعا استعجاليا، إذ أن وزارته ستعمل على تنزيلها في ظرف 100 يوم المقبلة لتحسين الإدارة المغربية، خلال لقاء صحافي نظم أمس (الثلاثاء).

وأعلن الوزير التزامه بمضمون الخطاب الملكي القائم على جعل المواطن في قلب إستراتيجية الإصلاح، معلنا ضرورة تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، “إذ استقر الرأي الآن على إصدار قانون جديد للوظيفة العمومية يتضمن تدبير الموارد البشرية وفق مفاهيم جديدة لم تكن موجودة في الستينات، أي تاريخ إصدار النظام الأساسي المعمول به إلى حد الآن”. المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، سيكون هو الآخر ضمن أولويات إصلاح الوزارة، إذ اقترح بنعبد القادر مراجعة تشكيلته ومهامه.

وبخصوص 100 يوم المقبلة، أعلن الوزير، إطلاق أوراش تهم تبسيط عدد من الإجراءات والمساطر الإدارية، ضمن برنامج يروم تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وفق منهجية إعادة هندسة المساطر الإدارية ورقمنتها، مع الاهتمام بالمساطر الأكثر تداولا من قبل المرتفق.

وفي سياق متصل أعلن بنعبد القادر، إطلاق رقم مختصر 3737 لمركز الاتصال والتوجيه الإداري، لاستقبال تساؤلات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم المعروضة على المصالح الإدارية وتعليل القرارات التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.

وبخصوص التوظيف بالعقدة، أوضح بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن تطميناته التي أدلى بها إلى النقابات في لقاء جمعه بعدد من القياديين، تفيد عدم جعل الحكومة التوظيف بالعقدة أولوية لها في التشغيل، ذلك “أن اللقاءات المنعقدة، لم تكن فرصة للتفاوض على أي قضية”.

وأبرز الوزير أن مرسوم التوظيف بالعقدة، ذو طابع إستراتيجي، غايته الرفع من المردودية، يسمح لكل القطاعات باللجوء إليه، معلنا أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة لثلاثة قرارا تنفيذية، ستمكن من تفعيل المرسوم.

هجر المغلي

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