إدانة أوربية للهجوم في إفريقيا الوسطى ضد القوات الأممية

أدان الاتحاد الأوربي قبل قليل، الهجوم الذي استهدف الاثنين الماضي قافلة للبعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، من أجل دعم الاستقرار بهذا البلد والتي أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف القبعات الزرق، فيما لازال البحث جاريا على جندي مغربي مختفي.

بدورها، أدانت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ميكاييل جان، بشدة الهجوم، وقالت في بيان “أدين بشدة هذا الهجوم الاجرامي ضد جنود أبرياء يعملون بتفان من أجل استتباب السلم، وحماية السكان المدنيين، ومساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على استعادة الأمن والاستقرار”.

وشددت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية على ضرورة التحرك بشكل مستعجل، من أجل ملاحقة الجناة وإحالتهم على العدالة طبقا للقانون الدولي.

وأشادت ميكاييل جان بشجاعة والتزام القبعات الزرق بخصوص السلام عبر العالم، وخاصة في جمهورية افريقيا الوسطى.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد حذرت مؤخرا من أن جمهورية افريقيا الوسطى، تشهد دوامة من العنف غير مسبوقة منذ أن بلغ الصراع ذروته سنة 2014 .

تعليقات