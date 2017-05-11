ليستر يريد 100 مليون أورو للتخلي عن محرز

أبدى نادي ليستر سيتي استعداده لتسريح لاعبه الجزائري رياض محرز خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، ولكن بشرط أن يدفع النادي الراغب في انتدابه مبلغ 100 مليون أورو، وفق ما ذكرته اليوم الصحافة المحلية.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” أن هذا الأمر قد يعرقل انتقال محرز لناد آخر، في ظل الاهتمام الخاص الذي يوليه نادي باريس سان جرمان لإتمام الصفقة والذي قد يضطر للتفاوض من أجل تخفيض هذا المبلغ.

وانضم محرز من لوهافر الفرنسي في 2014 بصفقة بلغت 500 ألف أورو، واستطاع الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية موسم 2015 – 2016 والأفضل في إفريقيا عام 2016.

وذكر نفس المصدر أن باريس سان جرمان حاول التعاقد مع محرز العام الماضي بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، إلا أن فريق ”الثعالب” رفض وجدد عقد اللاعب، فيما جدد فريق العاصمة الفرنسية مؤخرا عرضه براتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

تعليقات