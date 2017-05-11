الإضراب مستمر بالرجاء لليوم الثالث على التوالي

غادر قبل قليل لاعبو الرجاء الرياضي، ملعب الوازيس التابع للفريق، معلنين عن رفضهم خوض التداريب لليوم الثالث على التوالي.

ورغم محاولة بعض أعضاء المكتب المسير لإقناع اللاعبين العدول عن التداريب، غير أن الأمر لم يفلح وطالبوا بصرف مستحقاتهم المالية، ليقرروا مغادرة الملعب وسط غضب كبير، مقاطعين التداريب لليوم الثالث على التوالي، علما أنه مباراة هامة تنتظرهم نهاية الأسبوع الجاري أمام شباب الحسيمة، برسم الدورة 28 من البطولة الوطنية.

ويوجد الرئيس سيعد حسبان حاليا خارج أرض الوطن، فيما يحاول بعض المنخرطين الاتصال به.

ويصر لاعبو الفريق الأخضر، على التوصل بمستحقاتهم المالية قبل استئناف التداريب، كما وعدهم بذلك المكتب المسير.

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