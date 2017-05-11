“بي إن سبورت” تفقد دوري أبطال أوربا

فقدت مجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، حق بث مباريات دوري أبطال أوربا في فرنسا، لصالح قناة “إس إف إر” الفرنسية، ابتداء من 2018 وإلى غاية 2021.

واعتبرت الصحافة الفرنسية، صباح اليوم الخميس، الخبر “زلزال إعلامي كبير”، إذ تعودت القناة القطرية على الاستحواذ على أكبر وأبرز المباريات في أوربا، بقيمة مالية ضخمة.

وبالمغرب، لن يكون بإمكان المغاربة، المشتركين في “بي إن سبورت”، متابعة مباريات عصبة الأبطال الأوربية باللغة الفرنسية ابتداء من 2018.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تخسر فيها “بي إن سبورت” معركة كبيرة مثل هذه، إذ لم تقدر على تحمل ما مجموعه 315 مليون أورو التي قدمتها القناة الفرنسية لنيل حق بث مباريات عصبة الأبطال الأوربية.

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