راقصة تترشح لرئاسة مصر

أثارت الأستاذة الجامعية المعروفة بـ”الدكتورة الراقصة” جدلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها ترشحها للانتخابات المصرية 2018 بعدما أثارت ضجة سابقة بفيديو نشرته وهي ترقص.

وقالت منى برنس، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنه “بالعلم والفن والحرية ستعود شمسك الذهب يا مصر، ويصبح المصريون شعبا منتجا ومساهما في الحضارة الإنسانية”.

وأضافت: “كي أكون أمينة، لا أستطيع الوعد بحل مشاكل مصر والمصريين في سنة أو سنتين أو 10 سنوات”، مؤكدة أن “التغيير الحقيقي يحتاج إلى وقت”.

ووعدت منى برنس بأن تجتهد وتعمل مع الشباب الكفء لوضع القواعد السليمة لبناء الدولة المصرية وإعادة الهوية المصرية خلال مدة الحكم التي تبلغ 4 سنوات. وقالت إنها لن تترشح لولاية ثانية، في حال فوزها بالولاية الأولى، لقناعتها بمبدأ “تداول السلطة”، وأضافت: “لأني شخص مرح بطبعي وبحب الحياة.. فهبقى رئيسة دمي خفيف وهدلع الشعب من باب.. لاقيني ولا تغديني”.

يشار إلى أن أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس في مصر، منى برنس، والمعروفة إعلاميا باسم “الدكتورة الراقصة” نشرت فيديوهات خاصة لها، تارة وهي ترقص، وأخرى أثناء وجودها على أحد الشواطئ بالمايوه “البكيني”.

وتم توجيه انتقادات حادة لها باعتبارها أستاذة جامعية ومن غير اللائق القيام بمثل هذه الأفعال كما تم انتقادها لترشحها للرئاسة، فيما ردت برنس بأن حياتها الخاصة ملك لها، وليس من حق أحد التدخل فيها.

روسيا اليوم

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