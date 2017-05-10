الطرق السيارة تنفي تفويتها لشركة أجنبية

نفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بشكل “قاطع”، المعلومات المتداولة بشأن تفويتها إلى شركة أجنبية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ تكذيبي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، أنها تتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، كان آخرهم الشركة الفرنسية (فينسي أوطوروت)، المكلفة بمهمة التحليل والمساعدة التقنية من أجل عصرنة وأتمتة نظام الأداء، وكذا الشركة اليابانية (هانشين إكسبريسوي)، التي تقدم خدمات تقنية تتكلف بصيانة المنشآت الفنية.

وأضافت الشركة، أن “الشركتين الشريكتين طورتا خبرة حقيقية ذات صيت دولي في مجال اختصاص كل منهما، وحضور أطرهما في عين المكان يجسد عمليا نقل المهارات لمواردنا البشرية”.

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