طلاق سعيدة شرف يثير الجدل

أثار خبر طلاق الفنانة الصحراوية سعيدة شرف، الجدل أخيرا، بعدما أكدت بعض المواقع الإخبارية طلاقها من زوجها الذي عانى من أعراض حادثة سير أخيرا.

وأكدت مصادر ل “الصباح”، أن سعيدة شرف باشرت فعلا إجراءات الطلاق، بسب “سوء تفاهم”، وذلك رغم محاولات الصلح بين الطرفين”.

ونفت الفنانة نفسها الخبر في تصريح لموقع “سلطانة”، مبرزة أن طلاقها “كان واردا لكنها تراجعت عن ذلك في آخر لحظة”.

وأكدت سعيدة شرف في التصريح ذاته، أن طلاقها “يبقى أمرا شخصيا، لا يحق لأحد التدخل في ذلك”.

وانتشرت أخيرا وثائق تؤكد طلاق الفنانة الصحراوية، غير أنها نفت ذلك واعتبرتها “غير رسمية”.

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