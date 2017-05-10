المغرب يراهن على جلب 100 ألف سائح صيني

يراهن المغرب على الصين، التي تعتبر أكبر سوق لإيفاد السياح في العالم، لجلب حوالي 100 ألف سائح، في أفق السنة المقبلة، بعد الانفتاح الأخير على أكبر دولة في العالم، والتوقيع على استثمارات ضخمة مع رجال أعمال صينيين.

وأعلنت حكومة العثماني أنها ستواصل تعبئة الجهود من أجل تسريع تنفيذ الإستراتيجية السياحية “رؤية 2020″، عبر إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، ومواصلة إنجاز البرنامج المسطر في الإستراتيجية، خصوصا من خلال وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي، وتكثيف عمليات الترويج والتسويق، من أجل تعزيز تدفقات السياح من الأسواق التقليدية الأوربية، وتحسين الربط الجوي بين الوجهات السياحية الأساسية بالمغرب والأسواق المصدرة للسياح.

ويعتزم المكتب المغربي للسياحة التركيز على السوق الصيني، بهدف جلب حوالي 100 ألف سائح صيني، ضمن الأسواق الجديدة، حيث جرى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع شركات طيران لضمان ربط المدن الصينية الكبرى بالمغرب، عبر الدوحة وأبو ظبي.

وتقدر معطيات المكتب المغربي للسياحة عدد السياح الصينيين المرشحين للاهتمام بالوجهة المغربية ما بين 2.5 و3.1 ملايين شخص، في الوقت الذي لم يتجاوز عددهم السنة الماضية، 42 ألف سائح، 80 % منهم اختاروا وجهة مراكش.

وتوقع المكتب أن يرتفع عدد السياح الوافدين من الصين، بعد قرار حذف التأشيرة أمام الصينيين الراغبين في زيارة المغرب، ابتداء من يونيو الماضي، وهو القرار الذي أعقب الزيارة الملكية إلى الصين، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، وتدفق رجال أعمال صينيين على المغرب، بحثا عن فرص الاستثمار في العديد من القطاعات.

برحو بوزياني

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