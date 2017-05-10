طقس الخميس .. أمطار خفيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس نزول أمطار أو زخات ضعيفة بالبوغاز والريف الغربي والغرب واللوكوس مع عواصف من المحتمل خلال الليل.

وستكون السماء غائمة بالشمال الغربي، والسواحل الشمالية والوسطى، والريف، والسايس، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وغرب الواجهة المتوسطية، ومن المحتمل ان تمتد، خلال الليل، لشرق المملكة، مع أمطار وزخات متفرقة ذات طابع عاصفي. وستظل السماء أحيانا غائمة إلى غائمة في باقي المناطق.

وسيتميز الطقس أيضا بهبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي مع هبات كذلك في بعض الاحيان بسواحل المحيط.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما جنوبية غربية بالجنوب الشرقي، وسواحل المحيط الأطلسي، ومعتدلة إلى ضعيفة غربية إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالشرق وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و 22 درجة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة، وما بين 20 و25 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بالسايس والجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية والسواحل الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب غير والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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