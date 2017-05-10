“فيفو إنرجي” تطلق “نادي شال الوفاء”

ابتكرت شركة “فيفو إنيرجي المغرب”، المكلفة حصريا بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية شال وغاز النفط المسال لعلامة بوطاغاز، فكرة جديدة من أجل ضمان وفاء زبنائها، إذ أطلقت “نادي شال الوفاء”. وأوضح أساس ساسا أغلو، الرئيس المدير العام للشركة، أن الشركة تسعى، من خلال هذا البرنامج، إلى تطوير علاقات متينة ودائمة مع الزبون، من خلال تقديم مزايا فريدة للمنخرطين في “نادي شال الوفاء”. وأضاف أن الزبون يظل في صلب اهتمام الشركة، مشيرا إلى أنه من أجل إرضائه تعمل “فيفو إنرجي المغرب” على الابتكار المتواصل من أجل تحسين العلاقة بين الشركة وزبنائها.

من جهته أوضح مهدي أبغاد، مدير شبكة “فيفو إنرجي المغرب”، أن الطابع الفريد والمبتكر للبرنامج يتجلى في سهولة الانخراط عبر قنوات عديدة، سواء في محطة الخدمة، أو على الموقع الإلكتروني للبرنامج، أو على فيسبوك أو عبر الاتصال بمركز النداء. ويحصل الزبون على بطاقة الوفاء، التي يمكنه استخدامها فورا. فكل عملية شراء في محطة الخدمة، من وقود، ومواد تشحيم أو منتوجات تباع في متاجر “سيلكت”، تعطي لصاحب البطاقة الحق في نقاط. ويمكنه تحويل النقاط المحصل عليها إلى هدايا يتم اختيارها من “كتالوغ”، لتصله إلى العنوان الذي يحدده.

وتمنح للمنخرط، بعد الانخراط 500 نقطة مهداة من قبل الشركة، تضاف إليها نقطتان عن كل 10 دراهم مقتناة من المحروقات و10 نقاط عن 10 دراهم من زيوت التشحيم، في حين يحصل المنخرط على 10 نقط عن كل 10 دراهم إذا اقتنى قنينة غاز، اي إذا كان سعر القنينة 40 درهما، فإنه يحصل على 40 نقطة. ويتيح البرنامج للمنخرط مضاعفة النقط بتردده على محطات الخدمة التابعة للشركة، إذ يضاعف رصيد البطاقة مرتين إذا تزود من محطة الخدمة أربع مرات في الشهر، وبثلاث مرات إذا كان عدد الزيارات ست مرات، ويضاعف الرصيد خمس مرات إذا بلغت زيارة محطات “شال” ثماني زيارات.

ويوفر الموقع الإلكتروني للأعضاء إمكانية الاطلاع على عرض لمشترياتهم والحصول على كشف نقاط الوفاء، التي يمكن تحويلها إلى هدايا أو منتوجات وخدمات شال.

عبد الواحد كنفاوي

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