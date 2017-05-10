البنك الأوربي يتوقع تراجعا في نسبة النمو بالمغرب

خفض البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها، وتضم مصر والأردن وتونس المغرب، في 2017 إلى 3.7 في المائة من أربعة في المائة في توقعاته الصادرة في نونبر.

وقال البنك إن جميع الدول المدرجة ضمن هذه الفئة، شهدت تخفيضا لتوقعات النمو بسبب عوامل مثل ارتفاع التضخم مما يضر بالاستهلاك والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلبا على السياحة.

وتوقع البنك ارتفاع النمو في الدول الأربع إلى 4.1 بالمائة في المتوسط خلال 2017. وحققت مصر والأردن والمغرب وتونس نموا قدره 3.4 بالمائة في 2016 وفقا لتقديرات البنك.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2027 إلى 3.8 بالمائة من توقعاته السابقة في نونبر بنمو نسبته أربعة بالمائة. ورفع توقعات النمو في العام المقبل إلى 4.5 في المائة.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 4.3 بالمائة في 2016 طبقا لتقديرات البنك.

وأجرى البنك خفضا لتوقعات النمو في الأردن والمغرب في العام الجاري إلى 2.5 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب من توقعات سابقة بنمو 2.8 و4.8 في المائة على التوالي.

وأظهرت توقعات البنك أن النمو في تونس سيتراجع في 2017 إلى 2.2 بالمائة من توقعات سابقة بنمو نسبته 2.5 في المائة.

ويعمل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في 36 دولة.

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