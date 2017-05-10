وفضل مجلس الفيفا أمس الثلاثاء، ترك الباب مفتوحا أمام أي أطراف أخرى ترغب في التقدم بعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويبقى العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو الوحيد حتى الآن لاستضافة الحدث الكروى الكبير في 2026، رغم تردد تقارير بأن المغرب قد ينضم للسباق.

ويبحث المغرب طرح ملف مشترك مع بعض دول الجوار لاستضافة مونديال 2026، بعدما فشل وحيدا في أربع مناسبات.

سكاي نيوز