أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أنه سيترك الباب مفتوحا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 بعدما رفض محاولة قامت بها ثلاث دول في أميركا الشمالية تقدمت بعرض مشترك لتسريع العملية.
وفضل مجلس الفيفا أمس الثلاثاء، ترك الباب مفتوحا أمام أي أطراف أخرى ترغب في التقدم بعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويبقى العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو الوحيد حتى الآن لاستضافة الحدث الكروى الكبير في 2026، رغم تردد تقارير بأن المغرب قد ينضم للسباق.
ويبحث المغرب طرح ملف مشترك مع بعض دول الجوار لاستضافة مونديال 2026، بعدما فشل وحيدا في أربع مناسبات.
سكاي نيوز