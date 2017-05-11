ضبط أكياس بلاستيكية بالناظور

ذكرت مصادر مطلعة أن عناصر تابعة لزمرة الجمارك ببوابة بني أنصار الحدودية، تمكنت عصر أول أمس (الاثنين ) وفي إطار عمليات تفتيشها الروتينية، من ضبط 470 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، المحظورة معبأة داخل سيارة من نوع “جيطا “. وفي عملية مماثلة، قامت العناصر الجمركية نفسها بحجز سيارة أخرى من نوع “ميرسيديس 250″ بعدما جرى ضبط سائقها وهو بصدد تهريب كمية من الأكياس نفسها، إلى الناظور، قدر وزنها بحوالي 900 كيلوغرام. وأضافت المصادر ذاتها أنه وبعد وضع سائق سيارة الـ”مرسيديس 250” تحت تدابير الحراسة النظرية، سارع أحد أبنائه الذي كان يملك نسخة من مفاتيح السيارة المحتجزة، بمحاولة تهريبها صوب مليلية السليبة، قبل إفشال محاولته من طرف العناصر الجمركية.

جمال الفكيكي (الناظور)

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