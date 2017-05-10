فيفا يحقق في انتقال بوغبا لمانشستر يونايتد

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، تزويده معلومات حول انتقال الفرنسي بول بوغبا من جوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه في غشت 2016، في صفقة هي الأغلى في التاريخ حيث بلغت 105,2 ملايين أورو.

وصرح مصدر مقرب من “فيفا”، ل”وكالة فرانس برس”، في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع الجمعية العمومية 67 للاتحاد الدولي، أن الطلب إلى نادي مانشستر يونايتد تزويده معلومات “تم قبل أسابيع عدة”، مؤكدا بذلك معلومات نشرها موقع “ميديا بارت” الفرنسي، من دون أن يوضع طبيعة المعلومات التي اهتم الفيفا بالحصول عليها.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن وكيل اللاعب مينو رايولا متهم بالحصول على عمولة قيمتها 49 مليون أورو، إثر عمله المزدوج وسيطا لكل من الناديين، وأن القيمة الحقيقية للصفقة بلغت 127 ميلون أورو، ذهب 78 مليونا منها إلى نادي جوفنتوس. وخالف رايولا القوانين الانجليزية كونه لم يبلغ نادي مانشستر يونايتد أنه يعمل أيضا للنادي الإيطالي.

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