الطرقات تحصد 11 قتيلا في أسبوع

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 1703 آخرون بجروح، إصابة 71 منهم بليغة، في 1262 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم انتباه السائقين وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به والتجاوز المعيب والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 44 ألفا و131 مخالفة، وأنجزت 14 ألفا و 904 محاضر أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 29 ألفا و227 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و24 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و85 عربة وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و487 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 332 مركبة.

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