اختراق جديد لسياج مليلية

تمكن حوالى 100 مهاجر إفريقي اليوم الثلاثاء، من دخول جيب مليلية الاسباني، بتسلق السياج الحدودي مع المغرب، على ما أفادت مصادر متطابقة.

وصرح متحدث باسم الحرس المدني الاسباني لوكالة “فرانس برس”، “وقعت الأحداث في حوالى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش، كانت مجموعة كبيرة من حوالى 300 شخص من إفريقيا جنوب الصحراء، نجح 100 منهم في دخول مليلية”.

ويشكل جيبا سبتة ومليلية في شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوربي والقارة الافريقية. ويتولى المغرب وإسبانيا مراقبة هذه الكيلومترات الثمانية من الحدود البرية.

كذلك أصيب ثلاثة عناصر من الحرس المدني بجروح طفيفة نتيجة التعرض لضربات أو السقوط، وجرح أحدهم بكلاب يستخدمه المهاجرون لتسلق الحاجز، على ما أوضحت مديرية شرطة مليلية في بيان متهمة المهاجرين “برشق عناصر الأمن بالحجارة” وإلحاق الاضرار بعدد من آليات الحرس المدني.

من جهته أفاد متحدث باسم الصليب الأحمر في مليلية، عن معالجة ثلاثة مهاجرين “إصاباتهم طفيفة ورضوض وجروح بسيطة”.

تعود محاولة الدخول الجماعية الكثيفة إلى مليلية إلى أكتوبر 2016، عندما نجح حوالى 100 مهاجر إفريقي في اجتياز السياج الثلاثي الذب يبلغ طوله 12 كلم.

يرتفع السياجان الخارجيان أكثر من ستة أمتار ويتضمنان في بعض المواقع أسلاكا شائكة وشفرات قاطعة، تندد المنظمات الحقوقية باستمرار بالجروح الخطيرة التي تلحقها.

كذلك تعرض جيب سبتة منذ مطلع العام إلى عدة محاولات اقتحام جماعية نفذها مهاجرون أفارقة. وفي فبراير نجح أكثر من 850 مهاجرا افريقيا في ذلك في أقل من 4 أيام.

تعليقات