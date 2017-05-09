المدرسة العليا للإعلام والتواصل تكسب الرهان

الطلبة نجحوا في تأطير أوراش لفائدة زوار الأبواب المفتوحة والتعريف بمسارات التكوين

على مدى يومين، تحولت المدرسة العليا بالبيضاء إلى قبلة لعشرات طلاب الباكلوريا وآبائهم، الذين جاؤوا للوقوف مباشرة على تجربة المدرسة في تكوين الصحافيين والمختصين في التواصل، والاحتكاك بمسؤوليها وأساتذتها، والتعرف على طبيعة التكوين الذي يتلقاه الطلاب، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الرقمية، وكذا التواصل المؤسساتي، وهي الشعب التي تسهر أطر جامعية ومهنية على تدريسها بالمؤسسة.

وعلى مدى يومين، تحول الطلاب، في جو من الحماس إلى قيادة المؤسسة، وتأطير الأبواب المفتوحة، انطلاقا من استقبال الضيوف، إلى تقديم الأجوبة عن استفساراتهم، وتأطير الورشات أمام الطلبة الذين جاؤوا للتعرف عن قرب على مستويات التكوين، والاحتكاك مباشرة بالكاميرا والميكروفون، وتقنيات الكتابة الصحافية، وولوج استوديوهات المدرسة.

كما توقف الآباء الذين رافقوا أبناءهم عند مستوى طلبة المدرسة في تنظيم حدث الأبواب المفتوحة، وتحمل المسؤولية في إدارة فقراتها، منذ البداية إلى النهاية، في تجربة فريدة خلفت صدى طيبا لدى الزوار وأساتذة ومسؤولي المدرسة، الذين سجلوا إعجابهم بمستوى التنظيم والمسؤولية التي طبعت أداء الطلبة، وتعبئتهم لإنجاح هذا “الامتحان”.

وأكد عدد من الطلاب في حديث مع “الصباح” أنهم انخرطوا منذ أزيد من شهر في الإعداد للأبواب المفتوحة، وتنظيم حملة تواصلية في الصحافة المكتوبة، نشرت في “الصباح” و”ليكونوميست”، وإنجاز وصلات إشهارية أذيعت في راديو “أطلانتيك”، كما صوروا ربورتاجا عن المؤسسة جرى تقديمه للزوار طيلة الأبواب المفتوحة.

وقالت نوال بن الجيلالي، طالبة بالسنة الثانية، في تصريح لـ”الصباح” إنها سعيدة بنجاح التجربة الأولى التي يتحملون فيها طلبة تنظيم أبواب مفتوحة داخل المدرسة، “منذ أن طرحت الفكرة، تحولت المدرسة إلى خلية نحل من خلال توزيع المهام، وتقسيم العمل، وإعداد الورشات الخاصة بكل أنواع التكوين، وإعداد ملفات للزوار تعرف بالمدرسة وشروط التكوين بها، وإعداد معرض للمقالات الصحافية التي أنجزها الطلاب، خلال فترات تدريبهم بمختلف المنابر، بالإضافة إلى معرض للكاريكاتور”.

كما سهر الطلاب والطالبات، تقول نوال، على تنظيم استقبال الزوار والقيام بجولة داخل مرافق المؤسسة وأقسامها، في جو خلف صدى طيبا لدى الزوار وأطر المدرسة ولبعض الأساتذة الذين حرصوا على الحضور، للوقوف عند هذا “الامتحان” في تنظيم حدث تربوي قدم خلاله الطلبة، بعضا من مهارات التواصل التي تلقوها في مسار دراستهم.

وفي تصريح مماثل، عبر عبد الصمد مطيع، الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، المتخصص في الصحافة الرقمية والسمعية والبصرية، عن سعادته لنجاح الطلاب في هذا “الامتحان”، من خلال تحمل مسؤولية تنظيم حدث من هذا الحجم، وتعبئة كل إمكانياتهم لإنجاحه، من خلال الحرص على زيارة عدد من المؤسسات التعليمية لإخبار الطلاب بحدث الأبواب المفتوحة، واستدعاء عدد من الآباء والأساتذة والصحافيين.

كما حرص الطلاب على استدعاء زملائهم من قدماء المدرسة الذين يعملون اليوم في العديد من المقاولات الإعلامية، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية، لمشاركتهم هذا “الحفل”، الذي يتوج سنوات من العمل في تكوين أطر إعلامية عززت حقل الإعلام الوطني.

كما عرف اليومان زيارة عدد من الصحافيين ومسؤولي المجموعة، وتنظيم ندوات، حيث حرصت نادية صلاح، مديرة هيآت التحرير بمجموعة “إيكوميديا”، خلال اليوم الأول، على مشاركة الطلاب حدث الأبواب المفتوحة، من خلال زيارة الورشات والمعارض، قبل أن تلقي ندوة خصصتها للحديث عن تاريخ التواصل وأهميته، والانفجار الإعلامي الذي ساهمت الثورة التكنولوجية في تحقيقه، ودور الإعلام والتواصل في نقل المعرفة.

ووقفت نادية صلاح، من خلال عرض شيق، زاوج بين التاريخ، وعمق تجربتها الإعلامية، عند دور التواصل، ومسار تطوره في تاريخ البشرية، مرورا باختراع الطباعة، والثورة التكنولوجية وظهور الصحافة الرقمية. كما استعرضت نماذج من التواصل، وكيفية التعاطي المهني مع المعلومة والتدبير الجيد الذي يخدم التواصل، محذرة ممارسي مهنة الصحافة من السقوط في ممارسات تسيء إلى أخلاقيات مهنة الصحافة، وكيفية التعاطي مع الإشاعة.

برحو بوزياني

مواكبة التحول الرقمي في الإعلام

لم تخلف الأيام المفتوحة التي نظمتها المدرسة العليا للصحافة والاتصال، التابعة لمجموعة “إيكوميديا” وعودها، إذ شكلت تجربة عملية ناجحة للطلبة، الذين انخرطوا في إطلاق هذا الحدث بمبادرة فردية، تحت إشراف وتشجيع إدارة المدرسة، فيما كان الهدف الأساسي فتح الباب أمام طلبة الباكلوريا وأولياء أمورهم، لغاية التعرف على مجال التكوين في الاتصال والإعلام بمختلف فروعه.

وأكدت بديعة الساوري، المديرة البيداغوجية بالمدرسة، إقبالا من قبل أولياء الأمور خلال أول أيام الحدث، باعتبار ارتباط تلاميذ الثانويات بالدراسة خلال الجمعة الماضي، الأمر الذي أثر على حظوظهم في الحضور، موضحة أن التشغيل وآفاق قطاع الاتصال والإعلام، أهم انشغالات الزائرين، إذ تتمحور أغلب الأسئلة حول الفرص المتاحة بعد تخرج الطالب، فيما تركز الإدارة على تعريفهم بالشعب والتكوينات المعروضة من قبل المؤسسة، التي تعتبر تنافسية مقارنة بفضاءات تكوين أخرى، ذلك أنها تقدم خمسة تكوينات مختلفة، ولا تركز فقط على الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.

وأوضحت الساوري على هامش عرض، نظم خلال الأبواب المفتوحة حول قواعد البيانات واستخدام وسائط الاتصال المهنية في معالجة الأخبار، أن المدرسة من خلال شعبها وتكويناتها المعتمدة من قبل الدولة، تركز على التجربة العملية وارتباط الدراسة بالتطبيق، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تركيبة طاقم التدريس في المؤسسة، إذ يزاوج الأساتذة بين المؤهل الأكاديمي العالي والخبرة العملية، إذ ما زالوا ممارسين ومؤثرين في الوقت نفسه بالقطاع، ما يمنح الطلبة نظرة واسعة للمستجدات المهنية، ويعزز ارتباطهم بسوق الشغل.

وشهدت الأيام المفتوحة عرضا خاصا حول قواعد البيانات، التي تعتبر ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الإعلام والاتصال، إذ تابع الطلبة والزوار باهتمام تفاصيل العرض، والمعطيات التي استعرضها عثمان الأطرش، المسؤول عن تدبير المحتوى المرئي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إذ همت كيفية معالجة المعلومات المتداولة في الأنترنت، وتدبير المعطيات في مجال العمل، من خلال توحيد قواعد البيانات، وكذا كيفية استغلال وسائط التواصل الاجتماعي في مشاركة المعلومة، خصوصا القنوات المهنية، مثل “لينكدين” و”فياديو” وغيرها من الشبكات.

وبعيدا عن مبادرة الأيام المفتوحة، تتميز مقررات الدراسة بالمؤسسة، باستفادة الطالب من تكوين عام وكل ما يتعلق بالصحافة والإعلام بشقيه التقني والصحافي عكس المدارس الأخرى، التي يخضع الطلبة فيها للتخصص إما لدراسة الصحافة أو دراسة تقنياتها من تصوير وصوت وغيرها.

ويعود سبب ارتكاز المنهج البيداغوجي للمدرسة العليا للصحافة والاتصال، على تلقين الطلبة كل ما يتعلق بالصحافة زيادة على الجانب التقني، إلى الرغبة في تمكينهم من تكوين عام وشامل، يسمح بتأهيل الطلبة الصحافيين لسوق الشغل، ومنحهم فرصا مضاعفة للعمل في كافة فروع القطاع العامة والخاصة، من صحافة مكتوبة، وإذاعات، وتلفزيون، ومكاتب التسويق والتواصل.

وحسب شروحات مسؤولي المدرسة العليا للصحافة والاتصال، فإن الطالب الصحافي يخضع في السنة الأولى لفترة تدريب لمدة شهر، أما خلال السنة الثانية، فتصبح فترة التدريب شهرين، والسنة الثالثة يكون هناك تدريب لمدة ثلاثة أشهر وسط السنة، وهو ما يجعل من المؤسسة بوابة للولوج إلى سوق الشغل.

بدر الدين عتيقي

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