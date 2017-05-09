بوسعيد: التجمع “عندو الزين عندو الشباب”

الحزب ضاعف مناصب المسؤولية الجهوية لمواجهة الطلب على منظماته الموازية

لم يجد محمد بوسعيد المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بالبيضاء سطات بدا من الموافقة على طلب تقدم به المشاركون في المؤتمر الجهوي المنعقد أمس (الأحد) بالبيضاء يقضي برفع عدد مناصب المسؤولية بالتنظيمات الموازية، وذلك بعد تسجيل توافد أعداد كبيرة من الملتحقين الجدد بالحزب خاصة من صفوف النساء والشباب.

وقال بوسعيد قبيل بدء التصويت على القانون الأساسي للمنظمة الشبابية لحزب الحمامة بجهة البيضاء- سطات، أن التجمع تمكن من تحقيق حلم لطالما راود مؤسسيه الأوائل وأنه أصبح من حق أعضائه التغني بأن “التجمع عندو الزين عندو الشباب”، كاشفا أن تأسيس الأذرع الموازية مر في جو احتدمت فيه النقاشات والتجاذبات التي وصل صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر بوسعيد، بعد إعلان انتخاب جليلة مرسلي على رأس نساء الحزب في الجهة وياسين عكاشة بالنسبة إلى الشباب ومحمد الحدادي على قطاع المنتخبين، (حذر) من حساسية المرحلة، التي يمر منها التجمع الوطني للأحرار في إشارة إلى الحركة التصحيحية، التي يقودها عزيز أخنوش رئيس الحزب، داعيا إلى الانضباط لمؤسسات الحزب وعدم الخروج عن قنواتها للتعبير عن الاختلاف، مسجلا أنه سيحيل توصية خاصة إلى المكتب السياسي تتعلق بضرورة منع الجمع بين أكثر من مسؤولية حزبية حتى يفتح باب المشاركة لأكبر عدد من التجمعيين في تدبير شؤون حزبهم.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أنه سيكون صارما في إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في الجهة التي يتولى مسؤولية الحزب فيها، معتبرا أن حرية التعبير مكفولة بشرط أن تكون داخل قنوات التجمع ووفق ما تقتضيه قوانينه الداخلية، لأن الحرية لا تعني الفوضي، خاصة في الطريق إلى محطة تنظيمية تاريخية، وذلك في إشارة إلى المؤتمر الوطني المقرر تنظيمه في 19 من الشهر الجاري بالجديدة.

وأعلن التجمع الوطني للأحرار، بداية العد العكسي لمؤتمره الوطني، إذ اعتبرت القيادة أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تغيير الوجهة نحو مسار جديد، محذرا من مغبة الانتظار إلى غاية نهاية الولاية الانتخابية، من أجل التحرك للانفتاح على المواطنين من كل فئات المجتمع.

من جهته وعد عزير أخنوش عند ترؤسه بحر الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الإقليمي لمديونة، بمفاجآت ستقع في المؤتمر وبعده، موضحا أن التجمعيين سيجنون ثمار إعادة البناء بعد الأشواط التي قطعوها منذ المؤتمر الاستثنائي والاجتماعات التشاورية في الجهات الـ 12، إذ سينهي بحر الأسبوع الجاري لائحة 82 مؤتمرا إقليميا.

وكشفت مصادر من التجمع أن مؤتمر 19 ماي لن يكون نهاية الثورة التنظيمية، كاشفة أن أخنوش سيقوم بجولة صيفية في كل ربوع المغرب وأن جدول الأعمال سيكون الإشراف على مؤتمرات جهوية من أجل وضع ميكانيزمات تحرير الحكامة المحلية من تقييدات الدوائر المركزية، وتعزيز الديمقراطية التمثيلية داخل الحزب من خلال مراجعة قوانينه وتكريس التشاركية وتقوية سياسة القرب والتواصل، ورص الصفوف واستقطاب الكفاءات وإعطاء الأولوية للقاعدة، وإعمال مبدأ فصل السلط، باعتباره عاملا من عوامل النجاح في اختبار الحكامة الداخلية.

ياسين قُطيب

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