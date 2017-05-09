لم يتجاوز عدد مناصب الشغل الصافية التي أحدثها الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية 109 آلاف منصب، 62 ألفا منها بالعالم الحضري و 47 ألفا بالوسط القروي. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة إلى أن 86 ألف منصب شغل المحدث مؤدى عنه، في حين أن الباقي عبارة عن مناصب غير مؤدى عنها. وساهم العدد المحدود لمناصب الشغل المحدثة في زيادة عدد العاطلين، إذ أضيف 63 ألف عاطل جديد، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين عن الشغل إلى مليون و 296 ألف عاطل، مقابل مليون و 233 ألفا سنة من قبل. وانتقل معدل البطالة، على المستوى الوطني من 10.4 % إلى 10.7 %، في حين ارتفعت نسبة البطالة بالوسط الحضري من 15 % إلى 15.7 %. وسجلت أعلى النسب في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، إذ تعاني نسبة 25.5 % منهم البطالة، تليهم الفئات العمرية بين 25 % و34 %، التي وصل معدل البطالة في صفوفها 16.6 %.

ويأتي قطاع الخدمات في قائمة القطاعات المحدثة لمناصب الشغل، إذ وفر 45 ألف منصب شغل، الجزء الأكبر منها أحدث بقطاع الخدمات الشخصية والمنزلية (19 ألف منصب شغل) و التجارة بالتقسيط خارج المحل، التي وفرت 17 ألف منصب شغل. وتتوزع مناصب الشغل المحدثة بهذا القطاع، حسب وسط الإقامة، بين 33 ألف منصب بالعالم الحضري و 12 ألف منصب بالوسط القروي. يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والغابات، الذي أحدث 28 ألف منصب شغل، ثم البناء والأشغال العمومية، الذي أحدث 20 ألف منصب شغل، في حين لم تتجاوز عدد المناصب المحدثة بالقطاع الصناعي 16 ألف منصب شغل، ويرجع توفير هذه المناصب، بالأساس، لقطاع النجارة وصناعة الأثاث المنزلية، الذي وفر 7 آلاف منصب شغل.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، بالموازاة مع ارتفاع مستوى البطالة، زيادة في عدد السكان المشتغلين في حالة شغل ناقص، الذي ارتفع، خلال الفترة ذاتها، من مليون و 34 ألفا إلى مليون و 57 ألفا. وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.7 % إلى 9.8 % على الصعيد الوطني.

ووصل عدد السكان النشيطين الذين يصل أو يتجاوز عمرهم 15 سنة إلى أزيد من 12 مليونا و 62 ألف شخص، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 1.4 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

عبد الواحد كنفاوي

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