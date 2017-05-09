العثماني يلحق مندوبية الغابات بأخنوش

أنهى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجدل حول من سيدبر قطاع المياه والغابات، بعد الضجة التي أحدثها عبد العظيم الحافي، المندوب السامي الذي دعا مديري وكبار مسؤولي مؤسسته إلى العودة إلى مقار عملهم والاشتغال بالطريقة العادية، مباشرة بعد تعيين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأصدر العثماني مرسوما حكوميا، نشر بالجريدة الرسمية، أمس (الأحد) يؤكد من خلاله أن أخنوش، سيمارس صلاحياته التنظيمية، في مجال الفلاحة التي دبرها على مدى ثلاث حكومات من خلال برنامج المخطط الأخضر للرفع من حجم الإنتاج في المواد الفلاحية وخاصة الصناعة الغذائية على مدار السنة بعيدا عن الإرتهان إلى التساقطات المطرية، وربط القطاع بتقنيات حديثة في السقي المحوري وبالتنقيط واستغلال الفرشة المائية بطريقة عصرية مقتصدة.

كما سيدبر أخنوش قطاع الصيد البحري، الذي يعرف خباياه عن كثب لأنه سهر على إعادة تنظيمه بطريقة عصرية، من خلال برنامج أليوتس، وبناء قرى الصياديين وإدماج هذه الفئة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية عن طريق الإقرار بالمنتمين إليها في صناديق التقاعد والتأمين عن الأضرار، وهو القطاع الذي سيفوض فيه أخنوش التدبير اليومي إلى مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بهذا القطاع، وهي قيادية في الحزب الذي يرأسه أخنوش، إذ ستشتغل تحت إمرته ورقابته.

كما سيمارس أخنوش مهامه في قطاع المياه والغابات الذي يضم 90 ألف كيلومتر مربع من الأشجار المختلفة النوع، علاوة على المياه الجوفية، وبذلك سينهي عمل الحافي الذي دبر هذا القطاع لمدة 15 سنة.

ومنــح العثمــاني الصلاحيـــات التنظيمية لأخنوش لتدبير قطاع التنمية القروية، الذي خصص له مبلغ 55 مليار درهــم، لإنجاز 20 ألف و800 مشــروع مـــوزعــة حسب القطــاعات وفـــق أهــداف وميــزانيات محددة، لأجل تهيئـــة وتشييد 22 ألف و780 كيلومتـــرا وإعادة تأهيـــل 9 آلاف و600 كيلـــومتر من الطرق والمسالك، وإحداث 276 منشـأة فنية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ36 مليار درهم لفائدة 3.4 مليون مستفيد.

كما يضم البرنامج حوالي 728 مشروع توسعة وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، و244 مشروع ربط بالشبكة، وكذا 9511 نقطة مائية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.5 ملايير درهم لفائدة 1.4 مليون مستفيد.

أحمد الأرقام

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