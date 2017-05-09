طقس الثلاثاء .. انخفاض درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح الباكر، مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأوقات بجميع ربوع المملكة.

كما ساهم سحب كثيفة حلال المساء فوق السواحل المحيطية الشمالية واحتمالا السهول الشمالية والريف الغربي ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة محليا، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من الجنوب وأحيانا من الغرب فوق الجنوب الشرقي، ومعتدلة وجنوبية-غربية إلى غربية بسهول المحيط الاطلسي، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و20 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والحوز وسوس وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة ، وما بين 22 و27 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا بين طنجة وكاب غير، وهادئا إلى قليل الهيجان بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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