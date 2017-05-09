لشكر كاتبا أول قبل المؤتمر

تمكن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من ضمان منصب الكاتب الأول وبدون منافس، الجمعة الماضي، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الحزب ب15 يوما تقريبا، وهو ما اعتبر سابقة أولى في تاريخ حزب القوات الشعبية، الذي ألف المواطنون متابعة الجدال الذي يصاحب القيادة الجديدة لحظات قبيل أو أثناء انعقاد المؤتمر.

وحسب محضر لجنة اجتماع لجنة التأهيل للترشيح لمهمة الكاتب الأول، فإن لشكر يعتبر المرشح الوحيد المؤهل لتعويض نفسه، بعدما أقرت وبالإجماع أنه استوفى شروط الترشح، من خلال إيداع ملفه في الوقت القانوني المحدد الذي انتهى في 28 أبريل الماضي، إذ تمت معاينة طلب التأهيل من قبل رفاق لشكر المقربين، وهم الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر، ورئيس اللجنة الإدارية للحزب، ومحمد محب، رئيس لجنة اللوجستيك، و الوزير عبد الكريم بنعتيق، رئيس لجنة المقرر التوجيهي، ومصطفى عجاب، رئيس لجنة المقرر التنظيمي. وقرر أعضاء اللجنة التحضيرية وبالإجماع اعتبار لشكر المرشح الوحيد المستوفي شروط الترشح، من خلال أدائه الالتزامات المالية من 2013 إلى غاية أبريل 2017.

ورفضت القيادة الحالية التي يقودها لشكر، طلب العشرة من أعضاء المكتب السياسي، الرامي إلى إرجاء انعقاد المؤتمر العاشر إلى الصيف المقبل، ومراجعة المقررات التي صادقت عليها اللجنة التحضيرية، وتنحي لشكر والتوافق على شخصية أخرى للمساهمة في استرجاع قوة الحزب في علاقته بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة بضــواحي المدن.

أ. أ

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