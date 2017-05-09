الطابوهات الدينية… صراع العقليات

تقسم المجتمع بين حداثيين يقولون بضرورة الاجتهاد ومحافظين متمسكين بحرفية النصوص

يعرف مغرب اليوم نقاشا حادا حول مجموعة من القضايا الخلافية الكبرى مثل الإرث والإجهاض والجنسمثلية والعلاقات الجنسية الرضائية والإعدام وحرية المعتقد وغيرها… وهي القضايا التي تقسم المجتمع بين رؤيتين، رؤية “حداثية” “علمانية”، تقول بضرورة الاجتهاد في القضايا الدينية لتوائم روح العصر وتواكبه، ورؤية “محافظة”، تتمسك بحرفية النصوص وبالتقاليد “المرعية”، رافضة أي اجتهادات ستؤدي، في نظرها، إلى المس بالثقافة والهوية المغربيتين.

وإذا كان فتح النقاش حول هذه القضايا في وسائل الإعلام المقروءة أو السمعية البصرية، “ذا شجون”، ويتطلب جرأة كبيرة قد تعود على صاحبها ب”بو مزوي”، وبكم هائل من الاتهامات، فإن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أصبح اليوم ملاذا واسعا للمطالبين بالحريات، وفضاء يسمح بالتواصل المباشر والصريح حـــــــــول العديد من “الطابوهات” والمسكـوت عنه، والتنـــديد بواقــــــع مجتمع “سكيزوفريني”، لا تتماشى قوانينه مع واقعه.

المثليون… السحاقيات… المسيحيون المغاربة… اللا دينيون… المتشيعون… البهائيون… كلهم يطالبون اليوم الدولة باحترام اختلافهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين عيشهم بكرامة ما داموا يؤدون واجباتهم مثلهم مثل السواد الأعظم من المواطنين.

الإرث… الإجهاض… الإعدام… تعدد الزوجات… كلها قضايا تتطلب انخراطا فعليا من الدولة للحسم فيها، مثلما أكد الباحث سعيد لكحل، في حواره مع “الصباح”، ضمن هذا الملف. ورغم أن هذه القضايا تثير الكثير من الجدل وتبادل الاتهامات، يبقى النقاش حولها صحيا في حد ذاته، أو كما قال لكحل نفسه، إنه (النقاش) يسقط عنها القدسية، شرط أن لا يتحول إلى تكفير الآخر وشيطنته أو إرهابه. وحتى إذا كانت بعض المطالب لن تتحقق بسهولة على أرض الواقع، يبقى رفعها في حد ذاته شيئا إيجابيا، ولعل الجميع يتذكر كيف أخرجت “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، قبل سنوات، إلى الساحة، الفريقين (الحداثي والمحافظ)، في استعراض جماعي للقوة، قبل أن يأتي التحكيم الملكي ليفصل فــــــي الأمـــــر، وتخرج مــــدونة الأسرة في شكلها الجديد، إلى الوجود.

تفتح “الصباح” باب النقاش في هذا الملف وتستعرض أهم القضايا الخلافية التي تثير الجدل، مع وجهات النظر المختلفــــة حولهـــــا. وإذا كان البعض مــــــــــــا زال مقاوما للتغيير اليوم، فقد يصبح غدا أكثر تقبلا وتسامحا.

نورا الفواري

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