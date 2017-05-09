ترامب سيزور فلسطين قريبا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه “قريبا” إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربا عن عن استعداده للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تحت رعاية ترامب.

وقال عباس في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في رام الله، “اطلعت فخامة الرئيس على مجمل التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله، وبخاصة لقاءنا في الأسبوع الماضي مع فخامة الرئيس ترامب والذي لبى دعوتنا، ونتطلع للقائه قريبا في بيت لحم” مضيفا “وقد أكدنا له استعدادنا للتعاون معه ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي تحت رعايته من أجل صنع السلام”.

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