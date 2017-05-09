كوتينيو في طريقه لبرشلونة بصفقة قياسية

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، القريبة من برشلونة، إن البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، بات قريبا من التوقيع مع الفريق الكتالوني، مع نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن كوتينيو وافق على الانضمام إلى برشلونة، بشرط قبول مسؤولي الفريق الإسباني بشروط ليفربول، المتمثلة ب 90 مليون أورو.

ويرفض ليفربول بيع نجمه الأول لأي ناد في الموسم المقبل، غير أن قيمة الصفقة يمكن أن تجعله يغير رأيه.

وأكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن الفريق سيجري انتدابات هامة في سوق الانتقالات المقبلة، وسيصرف الكثير من الأموال، مبرزا أنه يريد المحافظة على نجومه.

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