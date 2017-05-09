ماكرون يلتقي ترامب في 25 ماي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين على الاجتماع خلال قمة زعماء حلف شمال الأطلسي المقررة في بروكسل يوم 25 ماي الجاري.

وأضاف البيت الأبيض “أكد الرئيس ترامب على رغبته في العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب ماكرون في مواجهة التحديات المشتركة وأشارا إلى التاريخ الطويل والمتين من التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا أقدم حلفائها”.

وتمنى ترامب في أول تصريح له بعد فوز ماكرون بالانتخابات الفرنسية، أنه سعيد بالعمل مع الرئيس الفرنسي الجديد.

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