نجم موناكو يرفض مانشستر من أجل الريال

قالت وسائل الإعلام الفرنسية، إن كيليان مبابي لاعب موناكو، الذي اعتبر أبرز لاعبي الدوري الفرنسي هذا الموسم، بات قريبا من التوقيع لريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نجم فرنسا الأول هذا الموسم، البالغ من العمر 18 سنة فقط، رفض عرضا من مانشستر يونايتد، من أجل حمل قميص الريال، على اعتبار أنه حلم طفولته.

وتألق مبابي هذا الموسم بشكل لافت في “الليغ 1” ودوري أبطال أوربا، وكانت بصمته واضحة في تأهل فريقه إلى نصف نهائي عصبة الأبطال، فيما بات أقرب إلى التتويج بلقب الدوري المحلي.

وتتهافت أندية كثيرة على مبابي، أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد وأرسنال.

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