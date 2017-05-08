ماكرون .. متمرد واثق الخطوات

استطاع إيمانويل ماكرون، الذي انتخب مساء أول أمس الأحد، رئيسا جديدا لفرنسا بفارق كبير على منافسته مارين لوبين زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، أن يجعل من حركته (أون مارش) (إلى الأمام) التي أسسها قبل نحو سنة، أول قوة سياسية في البلاد، واضعا بذلك حدا لهيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد السياسي والانتخابي في فرنسا .

ويعتبر إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق، الذي كان قبل نحو نحو ثلاث سنوات غير معروف من لدن الفرنسيين، أو الطبقة السياسية في البلاد، بحسب المراقبين، ظاهرة سياسية، إذ تمكن في وقت وجيز من التموقع في المشهد السياسي الفرنسي، بعد أن تدرج في عدة مناصب أكسبته خبرة لطالما نعته خصومه بالافتقاد إليها بالنظر الى صغر سنه (39 عاما) .

فقد تمكن إيمانويل ماكرون، الذي تمرد على معسكره الاشتراكي، بمغادرته لحكومة مانويل فالس وأخذ مسافة من حصيلتها، من أن يستثمر لصالحه، الفضائح التي أجهزت على حظوظ مرشح اليمين فرانسوا فيون، الذي اتهم باستفادة زوجته وأبنائه من وظائف وهمية، ليختط مسارا قاده ليصبح الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة، وهو الذي لم يتجاوز بعد سن التاسعة والثلاثين .

فمنذ الدور الأول لهذه الانتخابات، الذي جرت في 23 أبريل الماضي، ظهرت مؤشرات صعود ونجاح هذا الشاب، الذي ترعرع في حضن والدين طبيبين، حيث تصدر المشهد الانتخابي محدثا بذلك “زلزالا سياسيا “حقيقيا واختراقا غير مسبوق بحسب المراقبين، ومزيحا بالتالي من طريقه مرشحين لحزبين تقليديين ( الحزب الاشتراكي)، و(الجمهوريون ) لطالما تداولا على الحكم خلال الجمهورية الخامسة، وأضحى ينظر إليهما كتنظيمين هرمين فقدا جاذبيتهما .

وبذلك يكون إيمانويل ماكرون، الذي عمل مصرفي أعمال في مؤسسة روتشلد المعروفة، وقدم نفسه خلال الحملة الانتخابية على أنه مستقل، لا هو من اليسار، ولا من اليمين، قد كذب تكهنات جزء من الطبقة السياسة الفرنسية، التي كانت ترى فيه مجرد “فقاعة إعلامية”، واضعا قدميه بثبات داخل قصر الايليزي.

ولعل جزءا كبيرا من نجاح ماكرون الذي تخطى منافسته مارين لوبين بنسبة كبيرة من الأصوات (66,10 في المائة مقابل 33,90 في المائة )، يعزى بالأساس إلى انفتاح حركته وتبنيها لشعار التجديد السياسي، ودعمها للمشروع الأربي، فضلا عن برنامجها الليبرالي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الذي اجتذب بشكل خاص الشباب والطبقات المتوسطة وقطاع الأعمال، كما ساهمت فيه الدعوات الكثيفة التي اطلقت بعد الدور الثاني بضرورة قطع الطريق أمام الجبهة الوطنية التي يقف برنامجها على طرفي نقيض مع برنامج ماكرون.

وبعيد انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الفرنسية قال إيمانويل ماكرون في تصريح صحافي أن “صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح. اريدها ان تكون صفحة الامل واستعادة الثقة” .

وأضاف في كلمة أمام انصاره ” “سأتصدى بكل ما أوتيت من قوة للانقسامات” التي تعاني منها فرنسا.، مضيفا انه يدرك “غضب وقلق وشكوك” الذين صوتوا للجبهة الوطنية…”.

ومن بين التحديات الداخلية الكبرى التي يتعين على الرئيس الفرنسي الجديد رفعها، انسجاما مع ما تضمنه برنامجه الانتخابي، التقليص من حجم البطالة البالغ نحو عشرة في المائة، ومكافحة الارهاب، فضلا عن محو الفوارق العميقة بين الحواضر المتقدمة، والقرى الفقيرة التي تجتذبها الافكار المتطرفة .

كما سيكون عليه أن يعمل على الصعيد الخارجي على تعزيز البناء المغاربي، والتعاطي مع ملفات كبرى مثل بريكسيت، وأزمة الهجرة والصراع السوري.

وتتركز النقاط الاساسية في برنامج إيمانويل ماكرون، في المجال الاقتصادي على تخفيض بقيمة 60 مليار أورو للنفقات العامة في خمس سنوات، وإلغاء 120 الف وظيفة رسمية، وتخفيض الاعباء على الرواتب، وتخفيض الضرائب على الشركات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى “ضريبة على الثروة العقارية” مع استثناء للثروة المالية.

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