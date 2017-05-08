تفكيك خلية إرهابية جديدة بطنجة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن السلطات المغربية والإسبانية، فككت “خلية إرهابية” مؤلفة من ثلاثة مناصرين لتنظيم الدولة الاسلامية.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن “تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تم إيقاف أحدهم بطنجة”.

وتابع البيان “أظهرت التحريات الأولية أن عناصر هذه الخلية الارهابية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة السورية العراقية في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال” في صفوف التنظيم المتطرف.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه “غالبا ما تبرز السلطات المغربية والاسبانية تعاونها في مكافحة الارهاب، فيما لا يزال البلدان بمنأى حتى الآن إلى حد كبير عن اعتداءات تنظيم الدولة الاسلامية التي استهدفت خصوصا باريس وبروكسل وبرلين”.

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