ميلود العضراوي: عملية لتقليم أظافر “بيون غيانغ” الطويلة

بإخلائها ثلثي سكان العاصمة (600 ألف نسمة) تكون كوريا قد بدأت تعيش أجواء الحرب بالفعل.وهو شيء يؤكد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية. وان هذه الأخيرة سترد بعملية انتقامية على طل من طوكيو وسيول .الاستعدادات وحالة التأهب القصوى التي توجد عليها “قوات المرينز” والقوات الجوية الأمريكية من خلال عدة تحركات ومناورات عسكرية في المحيط الهادي وعلى قرب من الشواطئ الكورية ،توحي أن ألرئيس ترامب يستعد لعملية عسكرية صامتة ضد كوريا الشمالية، لن يتم الإعلان عن موعدها وتكتسي السرية التامة.كوريا الشمالية مالية ما تزال متمادية في التهديدات المتوالية وإطلاق الصواريخ الباليستية في البحر. أكيد أن هذا هو الحدث المقبل على المستوى الدولي وقد يغير خريطة موازين القوى في لحظة واحدة مفاجئة.

التخوفات العالمية من نشوب حرب نووية بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية لا أساس لها،يقول الأمريكان،فكوريا لا تمتلك السلاح النووي الذي يخيف ،بل لم تقدم بعد على تخصيب الأورانيوم المنضب الذي على أساسه تصنع القنبلة النووية، وكل ما تقوم به كوريا لحد الساعة هو العمل المتواصل لتنفيذ برنامج نووي يمكنها في النهاية من صنع قنبلة نووية، فالتجربة النووية الأولى المزعومة لكوريا الشمالية والتي نتج عنها هزات أرضية بقياس 4،3 على “سلم ريشتر”،تكذبها وكالة المسح الجيولوجي الأمريكي وتؤكد أن الهزات هي عبارة عن زلزال أصاب المنطقة وليست تجربة نووية.

لكن بغض النظر عن ذلك فالقدرات العسكرية الإستراتيجية التي تتوفر عليها كوريا أقوى بكثير مما يتصور واستعمالها في أماكن حساسة وذات كثافة بشرية كبعض مدن كوريا الجنوبية واليابان وحتى الصين ولعلها كلها هي الهدف المرسوم قبل غيره من قبل سلطات “بيون جيانغ”بالإضافة إلى بعض المناطق الصناعية في اليابان وغيرها،مما قد يسبب دمارا كبيرا وشاملا، وهو ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية .

العملية في عمق الأرخبيل الآسيوي ليست آمنة بما يكفي ومداهمة الترسانة العسكرية المتنوعة وذات الإمكانات الإستراتيجية الهائلة لكوريا الشمالية،يجب أن تأخذ وقتا وحسابات مدققة وتتم في وقت وجيز وبدقة عالية تختلف تمام الاختلاف عن الضربة الجوية في سوريا.الرئيس الأمريكي سيعتمد مداهمة سريعة تشارك فيها القوات البحرية والجوية الأمريكية بشكل مكثف وسريع وبأهداف مرسومة ومحددة ، ضربة استباقية شاملة تشل القدرة العسكرية لكوريا الشمالية بنسبة 80 إلى 90 بالمائة من مجموع قدراتها الردعية ومنعها من استعمال الصواريخ البليستية باتجاه الأهداف الأمريكية في البحر أو في بعض الأماكن البرية التي تشكل تواجدا أمريكيا على اليابسة أو بعض الدول الحليفة لأمريكا.اعتماد القوات الأمريكية على التقنيات الإلكترونية العالية في شل تحركات السلاح أرض – جو الكوري ستسهم في إنجاح الضربة العسكرية بنسبة كبيرة .

قد تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية ،وهذا ليس بمستبعد،السلاح النووي المحدود الأثر الهادف إلى تطهير بعض المناطق الإستراتيجية من قوات العدو وسلاحه وعتاده الحربي وشل تحركاته في ردة فعل محتملة.لكن السؤال هو كيف يمكن الحفاظ على أرواح المدنيين في محيط العمليات العسكرية سواء كانت تقليدية أو نووية.؟

الضربة العسكرية ضد كوريا التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ويباركها الاتحاد الأوروبي واليابان، قد تشبه حقنة المخدر التي يطلقها العلماء البيولوجيون على الجاموس المريض لسيطروا عليه قبل إجراء عملية جراحية ضرورية.استغلت كوريا في بداية الثمانينات انتماءها للمعسكر الاشتراكي الشرقي،بقيادة الاتحاد السوفيتي والصين وتوجهت توجها عسكريا صناعيا محضا الشيء الذي أنتج اختلالا في التوازن الاستراتيجي في المنطقة وخصوصا إصرار كوريا الشمالية على امتلاكها أسلحة الردع النووي، في ظل تراخ ملحوظ للولايات المتحدة الأمريكية التي تلقت تقريرا خطيرا في 03 مايو 2013 من وزارة الدفاع يقول؛ إن كوريا الشمالية هي أخطر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وشدد التقرير بشكل خاص على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات تايبودونج 2، التي يمكن لها حمل أغراض نووية يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الآوروبي، وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك إدارة أوباما باتجاه ردع كوريا الشمالية ونزع ترسانتها العسكرية. بعد التفجير النووي المزعوم الذي قامت به كوريا في البحر، تطور الوضع بشكل خطير إلى أن صار يهدد المنتظم الدولي بكامله.

العملية العسكرية المزمع تنفيذها، ليست سوى تقليم أجنحة الثنين الكوري المخيف، يتفق الجميع بشأنها ولا تجد اعتراضا حتى من حلفاء كوريا الشمالية السابقين، الصين وروسيا.؟ بالنسبة لروسيا فهناك مقايضات تشترط صمت أمريكا عما يجري في بحر القرم مقابل موافقة روسيا بتأديب مجنون “بيون جيانغ”أما الصين فقد جمدت نشاطات بنك الصين للتعمير والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وأوقفت جميع معاملاتها وصفقاتها التجارية مع النظام الكوري،وهو أكبر عقاب من قبل الصين ضد حليفتها كوريا الشمالية بسبب الملف النووي الكوري والتسلح المفرط..

إدارة ترامب هذه المرة لن تبادر بالضربة الجوية لكوريا قبل إقحام الاتحاد الأوروبي والصين في اتفاقية مسبقة لضرب كوريا عسكريا،اتفاقية سياسية دولية تعزز الموقف الأمريكي في حالة تكرار الفيتو الروسي الذي يرفع في وجه الأمريكان من أجل النظام بشار الأسد والأوضاع في جزر القرم، لن تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية للدعم العسكري ولكنها في حاجة للدعم السياسي.في أوروبا واليابان والصين الصواريخ المضادة للهجوم النووي منتشرة على شكل شبكة فضائية تشبه خطة حرب النجوم التي أطلقها ريغان في الثمانينات ولن تكون صواريخ المجنون الكوري فعالة على الإطلاق.هناك عزيمة كبيرة وثقة في أن الجيش الأمريكي قادر على إنهاء خروقات هذا المتطاول الأجوف الذي استعبد شعبه وحولهم جميعا إلى حظيرة للحيوانات.قدرة الجيش الأمريكي لا تقارن وكيفية دراساتهم للضربات الاستباقية لها تاريخ وعندهم كم هائل من التجارب الميدانية لن يصمد أمامهم الكوريون الذين لم يخوضوا جربا واحدة في شرق آسيا وليست لهم حنكة، باستثناء الحرب الأهلية التي خاضوها ضد الجنوب في 25 يونيو 1950 عندما هاجموا كوريا الجنوبية وتوسع نطاق الحرب حتى تدخلت الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، ثم الصين أطرافا في الصراع. انتهت الحرب الأهلية بين الكوريتين وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 يوليو 1953.

خطة ترامب الجديدة تناقضت مع مخططه الحيادي الذي صرح به غداة توليه منصب الرئاسة وهو الآن عازم على أن يتغير الوضع في الشرق العربي وإيران وفي غرب آسيا وحتى في العالم .وكوريا تستعد للقيام بأكبر عمل حربي في تاريخها وبدئها إجلاء سكان العاصمة تحسبا لتجربة نووية عملاقة كما تقول،هو أكبر دليل على عزمها مواجهة الأمريكان عسكريا مهما كلفها ذلك، وترامب عازم على تنفيذ الضربة الجوية القاصمة والاتحاد السوفيتي يدعو إلى ضبط النفس مما يدل على حياده بل تخليه عن كوريا الشمالية.والأيام القليلة القادمة ستكشف عن المزيد من المفاجئات.

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