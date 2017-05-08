بنعطية أمام القضاء بسبب العنصرية

أكد مهدي بنعطية، الدولي المغربي الممارس في جوفنتوس الإيطالي، أنه قرر اللجوء إلى القضاء، بعد تعرضه لسب وشتم عنصري مباشرة على القناة الإيطالية “راي 2”.

وأوضح الدولي المغربي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سمع شتائم عنصرية على الهواء، رفض بعدها إتمام حوار مع القناة المذكورة، كان يبث مباشرة، بعد تعادل جوفنتوس أمام تورينو نهاية الأسبوع الماضي في الدوري المحلي.

وقال بنعطية إنه “صدم بما سمعه على الهواء، إذ انتظر اعتذار المسؤول عن الشتائم دون جدوى”.

وأضاف بنطعية، “أشكر جوفنتوس الذي ساندني، وأيضا كل الجماهير التي تضامنت معي عبر رسائل حب وإخلاص. إيطاليا بلد أحبه كثيرا، غير أنه وللأسف، هناك أقلية غير متسامحة. أنا مغربي وفخور بذلك”.

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