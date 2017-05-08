الوردي يحقق في واقعة سيدي عثمان

دخلت وزارة الصحة، أمس (الجمعة)، على خط اتهام طبيبة مستعجلات بالمستشفى الإقليمي سيدي عثمان بالبيضاء برفضها الكشف عن الجهاز التناسلي لمراهق، حسب تصريحات لوالده.

وعلمت “الصباح” أن الوزارة ربطت الاتصال بإدارة المستشفى وطلبت منها الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في حيثيات الموضوع والاستماع إلى إفادات الطبيبة المعنية وموظفين وممرضين بقسم المستعجلات وإعداد تقرير يرفع إلى الوزير.

وأكد أحمد ديبان، المدير العام للمستشفى، تشكيل لجنة للتقصي وجمع معطيات عن موضوع صادم، حسب تعبيره، موضحا في تصريح لـ”الصباح”، أن الطاقم الإداري والطبي فوجئ بثقل الاتهامات المجانبة للصواب الموجهة إلى طبيبة اشتغلت 23 سنة بقسم المستعجلات، دون أن يثبت أنها تروج لأفكار ومعتقدات وقناعات شخصية.

وقال ديبان إنه وجه استفسارا إلى الطبيبة المعنية، وفق المسطرة الإدارية المعمول بها، من أجل الاستماع إليها والإدلاء بإفاداتها في الواقعة، كما شكل أمس (الجمعة)، لجنة تحقيق للإلمام بجميع جوانب الموضوع.

وأكد ديبان إن الطبيبة استقبلت الطفل المريض، الذي كان يشكو ألما في إحدى خصيته، في قسم المستعجلات، وكشفت عنه وعاينت انتفاخا واحمرارا في جهازه التناسلي، وطلبت منه إجراء فحص إيكوغرافي ووقعت له على ورقة بذلك. وأوضح أن الطفل عاد في اليوم الموالي واستقبله طبيب مختص وأجرى له عملية بسيطة غادر إثرها المستشفى في اليوم الموالي.

وقال إن الطبيبة تشتغل في القسم منذ 23 سنة في إطار نظام الحراسة مع طبيب، أو طبيبة أخرى، وأحيانا تشتغل بمفردها في أوقات مختلفة من اليوم، لم يحدث أن توصلت الإدارة، يقول ديبان، بأي شكاية تتهمها بالامتناع عن تقديم علاجات والكشف عن مصابين ومرضى لدواع دينية أو غيرها.

وأكد ديبان إن لجنة التقصي انتهت في اليوم نفسه من الاستماع إلى جميع الأطراف، وهيأت تقريرا رفع إلى الوزارة مرفقا، بنسخة من الاستفسار الموجه إلى الطبيبة ونسخة من جوابها ونسخة من الملف الطبي للمريض.

من جهتها، نفت الطبيبة المعنية، في اتصال لـ”لصباح”، بها الاتهامات الموجهة لها من أب الطفل، مؤكدة أنها استقبلت المريض الاثنين الماضي (فاتح ماي)، إذ كان قسم المستعجلات يعج بالمرضى وأسرهم. وقالت الطبيبة إنها تعرفت على أب المريض (شخص ضرير) كان يشتغل بمصلحة استقبال المكالمات قبل 10 سنوات بالمستشفى نفسه، لكن لا تربطهما أي علاقة مباشرة، مؤكدة أن الطفل كان مرفقا أيضا بوالدته التي كانت تلح بأن ابنها يحس ألما فظيعا في جهازه التناسلي. وحين جاء دوره، قالت الطبيبة، إنها طلبت من الطفل مرافقتها إلى مكتبها ومعه أمه، حيث طلبت منه الكشف عن جهازه التناسلي ولاحظت أن إحدى الخصيتين بها انتفاخ بسيط، حررت إثره ورقة لعرضه على الفحص بالأشعة لمعرفة حجم الضرر والتقرير في نوع العلاج.

وقالت الطبيبة إنه لا يمكن طلب “التلفزة” دون الكشف عن المريض، ولا يمكن أن نصدق أنها طيلة 23 سنة لم تكشف عن الأجهزة التناسلية للرجال، ولم تتدخل في حالة حرجة، مثل انحسار البول، كما لا يمكن التصديق أنها كانت تكشف فقط على النساء، ولم يكشف أمرها إلا هذا الأسبوع.

يوسف الساكت

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