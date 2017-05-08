الرميد يخلط أوراق الحكومة

أخرجت ردود مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان، الجمعيات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص، من عقال صبرها، لتطالب الحكومة بتقديم توضيحاتها، بشأن تصريحاته، التي تخالف توجهات الدولة و كل المكتسبات الدستورية.

واتهمت دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية، المكونة من 137 جمعية وتسع شبكات وطنية وجهوية مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالدفاع عن آرائه الشخصية، أثناء تقديم ومناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان وهو ما دفعها إلى حافة التشكيك في ما إذا كانت هذه الآراء تترجم تحولات جديدة في اختيارات الدولة والتزاماتها السابقة؟ وتلقت الجمعيات والشبكات نفسها العرض المقدم من قبل الرميد كصفعة، إذ بالإضافة إلى أن الوزير لبس جبة الحزب الإسلامي، فإنه أغفل التطرق إلى حصيلة مجموع الأوراش المنجزة في المغرب والمتعلقة بتفعيل التوصيات الصادرة عقب فحص التقرير الوطني الثاني سنة 2012، والحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية، والحقوق والحريات الفردية وكل ما يتعلق بحرية المعتقد، والحقوق الإنسانية للنساء بما في ذلك منع التعدد والإرث والإجهاض وزواج القاصرات.

وقالت الدينامية إن ردود رئيس الوفد المغربي كانت بعيدة كل البعد عن مبادئ وكونية حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية، إذ جاء في رده أن “المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي، يعود إلى بعض المبادئ الدينية، والتي هي استجابة لإرادة المواطنات والمواطنين، وهذه المرجعية الدينية لا تختلف مع المعايير الدولية، إلا في النزر القليل في بعض قضايا المرأة”، وزعم الرميد أن الاختيار الديني يرمي إلى استقرار البلد والتماسك الاجتماعي والارتباط السياسي، ليستدل بما أسماه انقسام المجتمع المغربي إلى صنفين وإلى مظاهرتين “لولا الإرادة الملكية التي أنشأت لجنة فيها رجال دين وقانون، والتي وضعت مشروعا مقبولا عرض على البرلمان وتم الإعجاب به والموافقة عليه”. وابتعد الوزير عما جاء في البرنامج الحكومي والرامي إلى “التأكيد على الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية”، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة من خلال اقتراح مشاريع ونصوص مغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات الدولية، كما وضع الوزير بينه وبين الدستور مسافة، خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات في شموليتها وكونيتها وغير قابليتها للتجزيئ، وتأكيده على أولوية المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. وضرب بعرض الحائط التزامات المغرب في ما يخص تجويد الممارسة الاتفاقية وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالحريات الفردية التي سبق أن صادق عليها ووعد بتحقيقها خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، كما هو حال تفعيل الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، التي تم التنصيص عليها في الدستور بدعوى الهوية الدينية.

وفي هذا الصدد طالبت الدينامية بإحداث لجنة متابعة مشتركة ما بين القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية والنسائية من أجل قبول مجموع التوصيات والعمل على اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإجرائية اللازمة لتفعيلها، كما طالبت بضرورة احترام كل المضامين الواردة في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في شموليتها، دون أي تجزيء أو حذف أو تقليص لأنها محصلة مجهود كل الفعاليات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة والإعلام.

ضحى زين الدين

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