ماذا قالت صحافة فرنسا عن فوز ماكرون ؟

علقت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين، بشكل واسع على انتخاب زعيم حركة (أون مارش) ايمانويل ماكرون رئيسا جديدا للبلاد، بعد حصوله على نسبة كبيرة من الأصوات فاقت 65 في المائة، مشيرة إلى أن هذا الاختيار أضفى مسحة شبابية على فرنسا.

واعتبرت الصحف أن الفرنسيين، عبروا بهذا التصويت عن رفضهم لمعاداة الأجانب والانعزالية التي يجعلها اليمين المتطرف شعارا له، مذكرة بالتزام الرئيس الجديد بالمشروع الأوربي.

في هذا السياق كتبت صحيفة (لاكروا)، أن الفرنسيين أبعدوا المحاولات الانعزالية والمعادية للأجانب “حيث قالوا لا لمنطق سياسي قد يقود إلى التمييز بين سكان بلدنا بناء على أصولهم”، مشيرة إلى أنه في نهاية حملة انتخابية طويلة فاز المرشح الأكثر التزاما من أجل التضامن الأوربي.

من جهتها ذكرت صحيفة (أوجوردي أون فرانس)، أن فرنسا استفاقت هذا الصباح على وجه جديد يطل بابتسامة شبابية من كل شاشات الكون والصفحات الاولى لجرائد العالم برمته، مشيرة إلى أن هذه الابتسامة “تجسد مآل انتخاباتنا الرئاسية”.

وأضافت أن هذه النتيجة كانت قبل بضعة أشهر صعبة التوقع، مضيفة أن الأمر يتعلق برمز لحملة إزالت في طريقها أقطاب السياسة الفرنسية .

من جانبها كتبت صحيفة (ليبراسيون)، أن فرنسا أكدت في المعركة النهائية التي كانت فيها مهددة بحزب غير متسامح استطاع طيلة الحملة الانتخابية من جمع 42 في المائة من نوايا التصويت ،انها لا ترغب في من يعادي الاجانب، مضيفة ان فكرة ما للحرية استطاعت الصمود .

وقالت الصحيفة إن هذه الانتخابات بينت الصعود المستمر للتيار القومي الشعبوي واستمرارية مقاومته، مشيرة إلى أنه من خلال النتيجة المتناقضة في ختام حملة غير مسبوقة، جاء هذا البلد الذي ينعت بأنه أضحى عجوزا برجل لا يتجاوز سنه 39 سنة وبدون ماضي سياسي ومحب لأوربا، إلى سدة الحكم.

وتابعت الصحيفة أن إيمانويل ماكرون يدين بهذا النصر إلى موهبته التي مكنته من تجاوز منافسيه تاركا وراءه كل الاحزاب التقليدية ، مضيفة أنه يتعين عليه تجسيد القيم التي شكلت مؤشرا لنجاحه.

أما صحيفة (لوموند)، فقالت من جهتها إن هذه الانتخابات الرئاسية كانت مذهلة على عدة مستويات، إذ قادت ايمانويل ماكرون ( 39عاما ) إلى أعلى منصب في الدولة ليصبح بالتالي الرئيس الثامن المنتخب خلال الجمهورية الخامسة، مضيفة أن ولاية الرئيس الجديد تلقي عليه مسؤوليات كبيرة خاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها اعتبرت صحيفة (لوفيغارو)، أن انتصار إيمانويل ماكرون كان تاما من حيث المظهر مشيرة الى انه بامكان الرئيس الثامن خلال الجمهورية الخامسة تدوين اسمه بعد كيندي وجيسكار ورينيز، وترودو، ضمن الإصلاحيين، مذكرة بأن ماكرون الذي انطلق من لاشيىء وكان غير معروف من الجمهور قبل ثلاث سنوات استطاع أن يزيل في طريقه الاصدقاء والاعداء.

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