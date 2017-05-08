برلماني حركي: أنا مهدد بالقتل

حذر أحمد شدة، رئيس المجلس البلدي لبني ملال، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وعضو فريقه بمجلس النواب، من تحركات جهات مجهولة، قال إنها تهدده بالقتل. وناشد شدة الذي كان يتحدث مساء أول أمس (الخميس) خلال دورة ماي لمجلس بني ملال، السلطات المحلية، بالتحرك بأسرع وقت من أجل حمايته، ووضع حدد للمهددين الذين قال إنهم معروفون، ويهاجمونه من خلال صفحة فيسبوكية، إذ سبق أن وضع أكثر من شكاية ضدهم، لكن الأبحاث والتحقيقات ظلت تراوح مكانها لأسباب مازالت غير مفهومة. ويشن مجهولون من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي منذ عدة شهور، هجومات متكررة على القيادي في الحركة الشعبية، وصلت في أحيان كثيرة إلى حد التهجم عليه شخصيا، ونعته بأقبح النعوت، كما أن زوجته وأولاده لم يسلموا من قذف وسب مباشر.

وتوصلت نجلة رئيس مجلس بني ملال، التي تتابع دراستها في روسيا، بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، قال لها إن والدها توفي إثر عملية جراحية على القلب، وهو ما جعلها تقفل راجعة إلى أرض الوطن، قبل أن يتبين لها أنها تعرضت للنصب من قبل أشخاص تخصصوا في ملاحقة والديها، ومعهما العديد من المستشارين الحركيين، الذين سيطروا على الانتخابات الجماعية السابقة، وفازوا بالأغلبية، دون انتظار التحالف مع أي جهة حزبية أخرى من أجل تشكيل المكتب وانتخاب الرئيس.

وعلمت “الصباح”، من مصادر حركية، أن أحمد شدة اتصل بمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وأحاطه علما بكل تفاصيل التهديدات التي يتلقاها من قبل أشخاص، وصلت إلى حد تهديده بالقتل، وهو ما يستوجب من مختلف السلطات التدخل بشكل عاجل لكشف الحقيقة، ووضع حد لمثل هذه التهديدات التي تطول شخصيات عمومية، تتولى تدبير الشأن العام.

عبد الله الكوزي

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