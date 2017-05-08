مارادونا يعود للتدريب بالإمارات

عاد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى عالم التدريب مجددا، بعد غياب استمر لمدة خمس سنوات، ليقود فريق الفجيرة، في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رسميا، مارادونا مدربا لنادي الفجيرة”، وذلك، من دون أي تفاصيل أخرى.

وسبق لمارادونا (56 عاما)، الذي قاد كمدرب منتخب بلاده في كأس العام 2010 في جنوب إفريقيا، أن خاض تجربة تدريبية في الإمارات بالذات، مع فريق الوصل، الذي كان آخر فريق دربه في الموسم (2011-2012)، قبل أن يقال من منصبه بسبب تردي النتائج، ثم عين سفيرا للرياضة في دبي، وهو المنصب الذي تركه الصيف الماضي.

روسيا اليوم

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