وتحدثت تقارير صحافية سابقة، عن رفض قائد المنتخب الأرجنتيني، تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018، بمقابل يتراوح بين 30 و35 مليون أورو سنويا.

وأثارت تلك التقارير مخاوف إدارة وعشاق برشلونة من احتمال رحيل النجم المدلل، الذي سيكمل عامه الثلاثين بعد شهر ونصف من الآن.

إلا أن مستري بدد شيئا من تلك المخاوف، عندما أبلغ صحيفة “أس” الإسبانية، أن “تجديد عقد ميسي يبدو في الطريق الصحيح”، وأضاف: “إنه في المرحلة الأخيرة و(المفاوضات) سوف تكون مثمرة” في القريب العاجل.

بالمقابل، أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الاثنين، توصل نادي برشلونة لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتمديد عقده مع الفريق الكاتالوني حتى العام 2022.وكشفت “سبورت” المقربة من النادي الكاتالوني أن خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، اتفق مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على كافة التفاصيل المتعلقة بعملية تجديد عقد اللاعب.

وكالات