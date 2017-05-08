بوتين يبعث رسالة لماكرون

قال الكرملين اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برقية تهنئة للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، وأبلغه أن روسيا مستعدة للتعاون البناء فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والعالمية.

وقال الكرملين، إن بوتين قال في البرقية “مواطنو فرنسا يثقون فيك لقيادة البلاد في وقت صعب لأوربا وللعالم أجمع. تنامي تهديدات الإرهاب والتطرف يرافقها تصعيد في الصراعات المحلية وزعزعة استقرار مناطق بأكملها”.

وتابع بوتين “في هذه الظروف من المهم بشكل خاص التغلب على انعدام الثقة المتبادل وتوحيد الجهود لضمان الاستقرار والأمن الدوليين”.

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