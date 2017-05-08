أزمة بين الجزائر وتونس

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر استدعت سفير تونس لديها وذلك بعد بضعة أيام من وصف وزير تونسي الجزائر بأنها “دولة شيوعية”.

وتربط عادة علاقات أمنية واقتصادية قوية الدولتين، مع تنسيق الجزائر مع تونس لمكافحة التطرف الإسلامي في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، نشرته الوكالة، إنه تم استقبال السفير التونسي في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث طلب منه تقديم توضيح للتصريحات التي أدلى بها وزير تونسي.

وكان وزير الشؤون المحلية التونسي رياض المؤخر، قد أدلى بتصريح خلال مؤتمر عقد في روما في 4 ماي، قال فيه إن الجزائر “دولة شيوعية” لدى وصفه جيران تونس.

وقلل مراقبون من أهمية نشوب أي أزمة دبلوماسية، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين قوية. وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن حزب النهضة التونسي أدان أيضا تصريحات المؤخر.

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