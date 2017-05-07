والي الحسيمة يدين “تزوير الحقائق” بالمدينة

ندد والي اقليم الحسيمة اليوم الأحد، ب “الاخبار الزائفة” التي تصدر عن قادة الاحتجاجات في الحسيمة مضيفا انهم سيحاسبون “أمام القضاء على دعواتهم للعنف”.

وقال محمد اليعقوبي لوكالة “فرانس برس”، “الحسيمة مدينة عادية وتعمل بشكل عادي ومؤسساتها تعمل. هناك ببساطة بين فترة واخرى تظاهرات لكن اقل عددا مما هي في باقي الجهات”.

وقال محمد اليعقوبي لوكالة فرانس برس “الحسيمة مدينة عادية وتعمل بشكل عادي ومؤسساتها تعمل. هناك ببساطة بين فترة واخرى تظاهرات لكن اقل عددا مما هي في باقي الجهات”.

وتشهد الحسيمة الواقعة في منطقة الريف، تظاهرات منتظمة منذ وفاة بائع سمك نهاية أكتوبر 2016 داخل شاحنة نفايات.

وأضاف اليعقوبي اثناء مقابلة معه في مكتبه “كل شيء افتراضي. وعند رؤية حسابات فيسبوك لهؤلاء الناس يمكن أن نعتقد أن المدينة تشتعل في حين لا شيء يحدث” في الواقع.

ونظم آخر تجمع مساء أمس السبت الذي اتخذ شكل حلقة ضرب على الطناجر.

ووصف الوالي “خطاب هؤلاء الناس (قادة التحرك) بسلسلة من الاخبار الزائفة. هم يقولون الشيء ونقيضه” منددا ب “دعوات للعنف” و”بخطاب نشر رعب وتوظيف”.

وقال والي اقليم الحسيمة “يجب رؤية دعايتهم عبر فيسبوك وما تحتويه من شتائم وتهجمات خطرة على نواب. إن هؤلاء الناس لا يقبلون اية وجهة نظر مخالفة وينعتون كل من ليسوا متفقين معهم ب “الخونة”، مشيرا إلى اضفاء بعد ديني “بغرض حشد اوسع” للناس.

واضاف “هناك اجراء (قضائي) سار (..) وسيحدد القضاء من يقف وراء” هذه الاحتجاجات والتحريض.

وتابع “ان الحلقة الصلبة مكونة من ثلاثة الى خمسة اشخاص (بينهم ناصر الزفزافي زعيم الحركة) وحولهم نحو اربعين شخصا. ويقولون انهم حركة ديموقراطية، على العكس تماما” مشيرا الى انهم يرفضون الحوار مع النواب والمسؤولين المحليين.

وقال ايضا “نحن نتحدث مع المغاربة كافة وانا موجود كل يوم في المدينة للتحادث مع السكان (..) المشكلة هي ان خطابهم يتغير”.

وفي شأن التنمية أكد الوالي “ان كافة مطالبهم موجودة في البرنامج الطموح الذي اطلقه في 2015 الملك للجهة وهو بصدد الانجاز”.

وأضاف انه لا يمكن انكار جهود الدولة التي تفوق قيمتها “25 مليار درهم (2,5 مليار أورو)” منذ زلزال 2004. وقال “لدى سماع المحتجين يمكن ان نعتقد ان المدينة منكوبة في حين أن الامر على العكس. لقد تم انجاز العديد من البنى التحتية والعديد من الورش اطلقت في نهاية العام الماضي أو بصدد الاطلاق”.

وأشار إلى أنه “في مجال البنية التحتية والتربية توجد الجهة في مستوى اعلى من المعدل الوطني. وكل المؤشرات تؤكد ذلك والارقام منشورة”.

وأكد الوالي وجوب “تشجيع الاستثمارات الان” في وقت “يشهد الاقتصاد ركودا”، لافتا الى ان قطاع “الصيد عانى كثيرا (..) وعلى الجميع ان يعمل لتطوير المنطقة وليس ازدراءها”.

تعليقات