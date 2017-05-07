التجمع ينتخب رئيسي منظمتي النساء والشباب بالبيضاء

انتخب المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد، اليوم الأحد بالدار البيضاء، رئيسة منظمة نساء الحزب، ورئيس منظمته الشبابية على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات.

وهكذا تم في هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة 320 مؤتمرا (160 امرأة، و160 شابا، يمثلون مختلف فروع الحزب على مستوى أقاليم جهة الدار البيضاء سطات)، انتخاب السيدة جليلة المرسلي على رأس منظمة نساء حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، والسيدة حنان أبو الفتح نائبة عنها.

كما شهد المؤتمر، الذي ترأسه المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب محمد بوسعيد، انتخاب ياسين عكاشة رئيسا لمنظمة شبيبة الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، في حين انتخب السيد ياسر قنديل نائبا عنه.

وأوضح بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر، أن عقد هذا المؤتمر الجهوي، واستكمال هياكل الحزب على مستوى الجهة، يروم إعطاء دفعة جديدة ونفس قوي لعمل الحزب على الصعيد الجهوي.

وأصاف بوسعيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار تحدوه رغبة أكيدة في تعزيز قوته التنظيمية، ليكون أداة فعالة ونوعية في خدمة مسار التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عرف أيضا انتخاب محمد حدادي لتمثيل منتخبي الحزب على مستوى الجهة خلال المؤتمر الوطني القادم لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمزمع تنظيمه يوم 19 ماي الجاري بالجديدة.

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