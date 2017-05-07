طقس الاثنين ..الحرارة تصل 40 درجة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا بالقرب من السواحل خلال الصباح والليلة الموالية، حيث ستكون مرفوقة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة محليا.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس. عدا ذلك ستكون الأجواء مشمسة على العموم بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة القوة جنوبية- غربية مرفوقة بهبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب من القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب عموما، ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وسوس وبالقرب من السواحل، وستصل إلى ما بين 18 و 24 درجة بالجنوب والسفوح الجنوبية الشرقية.

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 21 و 26 درجة بالمرتفعات والبحر الأبيض المتوسط، وما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 30 و 35 درجة بداخل مناطق الغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسهول تادلة والحوز، وستكون ما بين 35 و 40 درجة بكل من سوس والجنوب الشرقي للمملكة والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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