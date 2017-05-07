28.23 % نسبة المشاركة في انتخابات فرنسا بالظهر

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة بلغت 28,23 في المائة ظهر اليوم الأحد، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الوسطي إيمانويل ماكرون زعيم حركة (أون مارش)، ورئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن.

وتقترب هذه النسبة بشكل كبير من تلك التي سجلت في الوقت نفسه في الدور الأول الذي جرى في 23 أبريل (28,54 في المائة)، لكنها أقل من نسبة المشاركة في الدور الثاني للاقتراع الرئاسي في 2012 عندما وصلت ظهرا إلى 30,66 في المائة.

وكان الناخبون الفرنسيون قد شرعوا في الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في هذا الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.

وتصدر ماكرون (39 عاما) وهو وزير سابق للاقتصاد، الدور الأول، وتتوقع استطلاعات الرأي فوزه في الدور الثاني بما بين 61,5 و63 في المائة.

أما لوبين (48 عاما) المعارضة للهجرة وللعولمة فتوقعت الاستطلاعات أن تحصل على ما بين 37 و38,5 في المائة.

وتتميز هذه الانتخابات بغياب اليسار واليمين التقليديان ممثلان في الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري عن الدورة الثانية لأول مرة منذ قرابة ستين عاما.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، على أن تغلق على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي والسادسة بالتوقيت العالمي.

ويتوقع مشاركة 68 في المائة من نحو 47,5 مليون ناخب، في وقت تكتسي فيه نسبة المشاركة أهمية بالنسبة لنتيجة الاقتراع.

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