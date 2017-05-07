ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و296 ألف شخص

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل البطالة انتقل من 10,4 في المائة إلى 10,7 في المائة على المستوى الوطني، بين الفصل الأول من سنة 2016 والفصل الأول من سنة 2017.

وأوضحت المندوبية، التي نشرت مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2017 ، أن عدد السكان العاطلين انتقل من 1.233.000 إلى 1.296.000 شخص بين هاتين الفترتين، وهو ما يمثل زيادة ب63.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري.

وحسب وسط الإقامة، أشارت إلى أن هذا المعدل انتقل من 15 إلى 15,7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,2 إلى 4,1 في المائة بالوسط القروي، مضيفة أن أعلى معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (25,5 في المائة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (16,6 في المائة).

من جهة أخرى، انتقل معدل الشغل الناقص، حسب المصدر ذاته، من 9,7 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 9,3 في المائة إلى 9,4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,1 في المائة إلى 10,3 في المائة بالوسط القروي.

وبخصوص النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، فقد ارتفع عددهم، ما بين الفصل الأول لسنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017، من 1.034.000 إلى 1.057.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 539.000 إلى 550.000 شخص بالمدن، ومن 495.000 إلى 507.000 شخص بالبوادي.

وحسب الجنس، أبرزت المندوبية، أن معدل الشغل الناقص بلغ 11,1 في المائة في صفوف الرجال (9,4 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 13,5 في المائة بالوسط القروي)، و5,7 في المائة في صفوف النساء (9,8 في المائة بالوسط الحضري مقابل 2,8 في المائة بالوسط القروي).

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