برنامج أبرز مباريات اليوم الأحد

تتواصل اليوم الأحد، مباريات مهمة بالدوريات الأوربية الكبرى، فيما تعود البطولة الوطنية في جولتها 27، إذ تجرى المباريات كلها في وقت واحد.

ومن بين أهم مباريات البطولة اليوم، قمة الوداد الرياضي وحسنية أكادير، ثم مواجهة شباب أطلس خنيفرة والدفاع الجديدي، ولقاء الكوكب المراكشي والفتح الرياضي، ثم نهضة بركان والرجاء الرياضي.

وفي الدوري الإنجليزي، تجرى اليوم مباراتين هامتين برسم الجولة 36، تجمع الأولى بين ليفربول وساوثهامبتون، فيما يلعب مانشستر يونايتد أمام أرسنال.

في فرنسا، تلعب اليوم مباريات هامة، في السباق نحو المشاركة في المنافسات القارية الموسم المقبل، أبرزها مباراة مارسيليا ونيس، ثم ليون ونانت.

في إيطاليا، تلعب اليوم الجولة 35، إذ يستقبل لاتسيو سامبدوريا، فيما يرحل إنتر ميلان لملعب جنوى، على أن يواجه ميلان نادي روما مساء في قمة الجولة.

برنامج أبرز مباريات اليوم:

البطولة الوطنية:

الوداد الرياضي- حسنية أكادير 16.30

نهضة بركان- الرجاء الرياضي 16.30

الكوكب المراكشي- الفتح الرياضي 16.30

شباب أطلس خنيفرة- الدفاع الجديدي 16.30

شباب الحسيمة- شباب قصبة تادلة 16.30

الجيش الملكي- النادي القنيطري 16.30

المغرب التطواني- اتحاد طنجة 16.30

أولمبيك خريبكة- أولمبيك آسفي 16.30

الدوري الإنجليزي

ليفربول- ساوثهامبتون 13.30

أرسنال- مانشستر يونايتد 16.00

الدوري الإسباني:

فلنسيا- أوساسونا 15.15

ملقا- سيلتا فيغو 19.45

الدوري الفرنسي:

ليون- نانت 16.00

مارسيليا- نيس 20.00

الدوري الإيطالي:

جنوى- إنتر ميلان 14.00

ميلان- روما 19.45

الدوري الألماني:

فرايبورغ- شالك 16.30

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