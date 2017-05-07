الملك رفقة هولاند بمعرض “كنوز الإسلام بإفريقيا”

أكد رئيس معهد العالم العربي بباري، جاك لانغ، أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لمعرض “كنوز الإسلام بإفريقيا، من تمبوكتو إلى زنجبار” المقام، بمعهد العالم العربي، تعتبر ” مظهرا جديدا للصداقة التي تميز العلاقات الفريدة بين المغرب وفرنسا”.

وقال جاك لانغ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ” نحن جد مسرورين وجد فخورين بهذه الزيارة التي تأتي بعد بضعة أيام فقط من اللقاء حول مائدة غذاء بين قائدي البلدين بالإيليزي” ، معربا عن ” اندهاشه لمعرفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس العميقة بكافة الفنون”.

وقال إن جلالة الملك ” قائد دولة متنور، وذو ثقافة واسعة، يشجع الفنانين والمبدعين والتظاهرات الموسيقية”، مذكرا بالمبادرات الملموسة لجلالته من اجل الحفاظ على التراث الثقافي في مختلف مدن المملكة.

وأضاف رئيس معهد العالم العربي بباريس “جلالة الملك ، رجل ثقافة” مبرزا المشاريع الثقافية الرئيسية التي باشرها جلالته ومنها المسرحين الكبيرين بكل من الرباط والدار البيضاء.

وقال من ناحية أخرى، إن المعرض مخصص “لموضوع يشكل احد الجوانب القوية للالتزام الدولي للمغرب،وخاصة تجاه افريقيا”، مشيرا الى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعمل “بقوة وعزم ” منذ عدة سنوات على نسج علاقات متينة مع البلدان الافريقية.

وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “يولي لافريقيا مكانة مشروعة وهامة” ، مذكرا بمختلف الزيارات التي قام بها جلالته لافريقيا ، وبدور المغرب باعتباره ملتقى وجسرا بين أروبا وافريقيا وبين الشمال والجنوب”.

ويقترح معرض “كنوز الاسلام بإفريقيا، من تمبوكتو الى زنجبار” مسارا من ثلاث مراحل هي نشر الاسلام،وممارسة الشعائر الدينية، والفنون الاسلامية” .

ويخصص هذا المعرض غير المسبوق، للروابط المتينة في الماضي والحاضر، التي نسجت بين العالم العربي الاسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء.

فمن المغرب إلى السنغال، مرورا باثيوبيا وكينيا ومالي وبلدان أخرى بالقارة، يرصد المعرض قرونا عديدة من التاريخ عبر الفن والهندسة المعمارية.

وجرت زيارة المعرض بحضور عدة شخصيات عالمية تنتمي إلى عوالم الفن والثقافة والسياسة.

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