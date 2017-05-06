تراجع قياسي للذهب

بدد الذهب مكاسبه أثناء التعاملات أمس الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات تعافي نمو الوظائف في أمريكا في أبريل الماضي، ليبقى المعدن النفيس متجها نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر، في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لرفع لأسعار الفائدة الأمريكية في يونيو، بينما تنحسر المخاطر السياسية في منطقة اليورو.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1227.61 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغير يذكر عن مستواه في أواخر التعاملات قبل أمس الجمعة، وليظل متجها صوب إنهاء الأسبوع منخفضا 3.1 بالمائة، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نونبر. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1228.40 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1225.25 دولار أول أمس الخميس، بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أي مخاطر تهدد الزيادات المزمعة هذا العام لأسعار الفائدة ليعزز التوقعات بزيادة أخرى في يونيو.

والذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد تكلفة الفرصة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.

وانحسرت كثيرا المخاوف من فوز مارين لوبان مرشحة أقصى اليمين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهو ما دفع الذهب للهبوط الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تسفر الجولة الثانية من الانتخابات التي تجرى يوم الأحد عن انتخاب المرشح الوسطي إيمانويل ماركون الذي يفضله المستثمرون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.1 بالمائة إلى 16.26 دولار بعدما بلغت أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 16.17 دولار.

وارتفع البلاتين 1.2 بالمائة إلى 909.90 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 807.72 دولار للأوقية.

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